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〈台北都會〉金門玩偶慶元宵 造型暫保密

2017-02-04

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府昨天表示，「歡樂慶元宵、與可愛玩偶有約」將於十一日登場，最後一階段報名將於五日下午四時截止，籲請家長注意；「可愛玩偶」是小朋友耳熟能詳的親子台明星，屆時會在場與小朋友互動，因涉及版權，造型無法提前曝光。

縣府表示，活動將於十一日上午九時三十分在金門縣體育館登場，歡迎金門二至六歲幼兒與家長參加；預計依報名順序錄取一百八十對親子，額滿為止。報名表可至金門縣政府教育處網頁公告（http://www.km.edu.tw/）下載或向就讀學校索取，洽詢電話（082）318823轉62475李小姐。

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