〈台北都會〉基隆迎元宵 10日發放金雞提燈

2017-02-04

〔記者林欣漢／基隆報導〕十一日元宵節，基隆市政府準備五百個「招財金雞」ＬＥＤ小提燈，十日下午兩點起在基隆市旅遊服務中心發放；中正區正砂里長俞明發提供一千盞「黃色小雞」提燈供民眾索取，元宵節當晚安瀾橋福興宮有「港都元宵暝」活動，參加的民眾有機會抽到四十二吋液晶電視。

基隆市政府交通旅遊處觀光行銷科長蔡慧婷表示，基隆今年推出「招財金雞」ＬＥＤ小提燈，外型金碧輝煌、喜氣洋洋，組裝完成後，翅膀可以隨著動作上下擺動，十日下午兩點起在基隆市旅遊服務中心發放，民眾只要到臉書「基隆旅遊網」粉絲團按讚並分享活動訊息，即可領取，沒有臉書者，現場工作人員會協助拍照。

中正區正砂里每年元宵節都會舉辦慶祝活動，今年也將在十一日晚上登場，十日上午十點及十一日晚上六點分兩梯次發送「黃色小雞」提燈，共有一千盞，在地土風舞班正緊鑼密鼓練習「雞舞」表演，社區民眾都很期待。

正砂里長俞明發從廿年前的牛年開始，每年都會製作造型提燈免費發送，早年提燈使用塑膠把手要裝電池，現在都採用ＬＥＤ燈，從歷年提燈的變化也看見流行文化的改變。俞明發說，元宵節當晚也有射燈謎、舞龍舞獅、古早童玩及摸彩活動，炒熱氣氛。