〈台北都會〉平溪天燈鬧元宵 將施放1200盞
2017-02-04
〔記者翁聿煌／新北報導〕元宵節將至，國內外知名的平溪放天燈活動開始增溫，民眾可以趁著元宵節前後到平溪一遊，讓雞年新希望隨著天燈冉冉升空；此外，新北市「桶仔雞」、「麻油雞」小提燈，明（五）日開始在各區公所發送，限量十六萬份，為雞年開創新契雞。
新北雞年小提燈 明起發放
平溪深受國外遊客喜愛，近年來日、韓旅客更大幅成長，觀旅局觀光企劃科長陳靜芳說，今年平溪天燈節特別邀請日本台灣交流協會出席，並邀請北市日僑學校、十分國小學童攜手創作，共同繪製活動當天施放的台日交流意象大型主燈，十一日將施放一千二百盞天燈，分八波施放，免費天燈施放券當日上午十點起於活動現場發放。
她建議民眾，除了元宵節當天外，前後期間到平溪一遊，除了搭台鐵平溪支線火車外，還可選擇「台灣好行—木柵平溪線」（台北客運七九五線）前往，由捷運木柵站出發，途經深坑、菁桐、平溪、十分四大老街，遊客可以逛老街吃美食。
民政局代理主秘陳怡君說，五日上午十點起及六日兩天，小朋友可到各區公所索取雞年小提燈「桶仔雞」和「麻油雞」，今年小提燈的特色是一體兩面，一面是藍色系的公「桶仔雞」，另一面是紅色系的母「麻油雞」，小朋友可視個人喜好決定配色。
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