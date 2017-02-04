〈台北都會〉九份聖明宮關公 鬍鬚增長15公分
2017-02-04
〔記者林欣漢／新北報導〕新北市九份聖明宮主祀關聖帝君，廟方人員近日發現，關聖帝君的鬍鬚原本只到胸前，近日竟增長六吋（約十五公分），令眾人嘖嘖稱奇，瑞芳堪輿學家施金賜說，鬍鬚增長象徵吉祥預兆，來年必定風調雨順、國泰民安。
去年9月只到胸前 如今長至腳底
「很奇妙！」九份聖明宮監察委員游正秋表示，每年農曆年前及農曆六月廿四日關公誕辰，都會為關公神像重新梳妝打扮，日前準備要整理神桌及神像時，發現關公的神態有些不同，仔細觀察竟然是鬍子變長了。
游正秋拿出去年九月舉辦活動拍的照片比對，關公的鬍鬚原本只到胸前，現在竟增長到腳底，前後差了六吋；鬍鬚顏色也不太一樣，原本的鬍鬚顏色偏黑，新長的鬍鬚有紫色、綠色，實在很神奇。
聖明宮委員吳木林表示，聖明宮創設至今已有八十年歷史，民國七十三年管委會興建香客大樓，開挖地基時，挖到二粒半圓形金塊，重四十六兩九錢三分，合併為一顆金球，現在無償提供黃金博物館展出。
吳木林說，關聖帝君最早是從金山金包里請來九份，原舊址在崙頂，後來遷至九份國小旁，聖明宮背依燦光寮山，右臨太平洋濱海，青山綿延，山海風光盡收眼底。
堪輿學家施金賜認為，關公鬍鬚增長是吉兆，代表廟方及信徒相當虔誠，有緣人來參拜，來年可福至心靈，平安順利，相反地，若鬍鬚長歪，虯髯蜷曲雜亂，就代表關公生氣了。
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九份聖明宮關公 鬍鬚增長15公分
新北市九份聖明宮主祀關聖帝君，廟方人員近日發現，關聖帝君的鬍鬚原本只到胸前，近日竟增長六吋（約十五公分），令眾人嘖嘖稱奇，瑞芳堪輿學家施金賜…
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