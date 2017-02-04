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〈北部〉部落媽媽家事清潔團隊 接案兼顧孩子

2017-02-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣世界展望會輔導部落婦女成立「風春家事清潔」團隊，讓媽媽們能接案工作增補家用，又能陪伴兒童成長，更透過專業重拾信心；育有五名兒女的秀鳳媽媽是其中一名成員，為分擔家計及照顧患有肌無力症的女兒，讓兒女都能順利考上大學，即使處困境也不放棄孩子的教育。

台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮說，許多單親家庭要照顧小孩，又要兼顧工作，展望會從民國一零四年至今二年多的過程中，引進居家服務員等課程，規畫團隊規範與行政派工流程制定、清潔技能的分類系統化、客戶業主的關係管理等三項專業清潔課程，輔導經濟弱勢的媽媽們能擁有一技之長。

從林口搬回壽豐鄉豐坪村的秀鳳媽媽，十幾年來對罹患肌無力症的女兒始終不離不棄，為幫助家中生計與分擔照顧五名孩子的壓力投入清潔業，秀鳳媽媽希望能工作並且能有時間陪伴重病孩子。展望會指出，由於秀鳳家中有三名孩童為展望會資助童，除協助孩子助學金及課業輔導方案，也對在部落中與秀鳳媽媽有相同問題的好姊妹們，一同輔導成立「風春家事清潔」團隊。

蕭文榮說，面臨工作與家中照顧兩端的壓力，輔導單親媽媽們自己成立清潔企業社，可以更能彈性的接案工作，甚至工作時也可以帶著孩子在身邊照顧，二年來因為清潔仔細的好口碑，逐漸站穩清潔市場。而還有許多其他經濟弱勢家庭最大的盼望，是孩子們能夠改善營養健康、無後顧之憂順利求學，更有機會參與課輔才藝、生涯發展等課程，需要所有的鄉親一起來幫他們一把。

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  • 台灣世界展望會輔導花蓮部落婦女成立「風春家事清潔」團隊，讓媽媽們能接案工作貼補家用，又能陪伴兒童成長。（世界展望會提供）

    台灣世界展望會輔導花蓮部落婦女成立「風春家事清潔」團隊，讓媽媽們能接案工作貼補家用，又能陪伴兒童成長。（世界展望會提供）

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