〈北部〉玉里最後的菸田採收 農民感傷
〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣菸酒公司去年宣佈，今年三月終止長達半世紀的菸葉保價收購政策，而花蓮「最後的菸田」位於玉里鎮，面積約三十公頃，過年後農民紛紛採收，看著採收完畢光禿禿的菸田，代表著台灣種菸產業走入歷史，讓種菸五十年的老菸農饒藍芳有些感傷，但還是樂觀地說「以後還是可以種稻子啦」！
半世紀菸田景象 走入歷史
菸草產業曾大量貢獻台灣稅收，全台菸田面積曾廣達一千多公頃，由於政府保價收購，種菸還得有菸牌，卻因政策轉變而要劃下句點。昨天是立春，採收工人忙著在花蓮玉里鎮的菸田中穿梭，將收割好的菸葉一綑綑包紮起來，準備送去烤菸室烘乾。然而，多年來每年春季菸田豐收的景象，因為保價收購政策的終止，以後再也看不到了。
原來，自從二○○二年台灣加入WTO組織，台灣菸酒公司逐年降低收購量，但菸農萬萬沒想到，政府一夕之間喊卡不再收購。
二代都種菸的玉里鎮大禹里里長張添富，三十幾歲就回來跟著父親種菸，現年六十歲。他說，去年三月繳菸後，菸酒公司也沒說今年不會收菸，還讓農民填寫物料申請表格，為此他還投資租用菸牌、更新烤菸室烘乾設備等，花了幾十萬元，結果「去年七八月才突然宣佈不收菸了」，損失慘重「一年的收入沒了」！
他說，每年秋天收割完早熟品種的二期稻米後，利用中間空檔，於秋末將菸苗種進田裡，大約九十天後、也就是翌年的農曆年前後採收菸葉，經烘乾後繳交菸酒公司。
他認為，種菸、採菸都要工人，造就農村工作機會，如今全都沒了，也沒有替代方案，年紀大農民要轉型也困難。他說，以前台灣人種甘蔗、飼料玉米，但政府加入WTO後接連毀滅台灣農業，仰賴進口的結果就是糖、肥料、飼料價格一直漲，等於喉嚨被掐住，令農民又氣又無奈。
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標題：〈北部〉玉里最後的菸田採收 農民感傷
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