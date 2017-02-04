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〈北部〉《延伸閱讀》傳藝中心超人氣 宜蘭景點第一名

2017-02-04

國立傳統藝術中心大年初一到初四的入園遊客數超過10萬人次，成為今年宜蘭縣旅遊景點人氣王。

全聯善美的文化藝術基金會接手傳藝中心後，在園區新設魚耀隧道、迷霧森林等地景藝術，透過連鎖企業體系行銷，進一步打響知名度，大年初一當天，傳藝中心湧入3萬5000多人次，締造開園10多年來新高紀錄。

傳藝中心重新開園後，許多遊客發覺變貴了，譬如說，過去停車費以次收費，現在改為每小時計費，並區分旺季與淡季2種收費標準，旺季涵蓋寒、暑假共92天，票價較高，以全票為例，淡季150元，旺季調漲為250元。（記者江志雄）

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