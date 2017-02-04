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〈北部〉立委蔣萬安 宜蘭設服務處

2017-02-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨籍區域立委蔣萬安，昨日正式在國民黨宜蘭縣黨部設置服務處，蔣萬安說，這是黨中央的規劃，要在已五年沒有國民黨籍立委的縣市設置黨籍立委服務據點，服務基層民眾，為明年的地方縣市首長選舉做準備。

蔣萬安表示，老婆是宜蘭人，他是宜蘭女婿，所以黨中央諮詢意願時，他立刻答應，未來也不排除擴大在羅東設置服務處。

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立委蔣萬安 宜蘭設服務處

國民黨籍區域立委蔣萬安，昨日正式在國民黨宜蘭縣黨部設置服務處，蔣萬安說，這是黨中央的規劃，要在已五年沒有國民黨籍立委的縣市設置黨籍立委服務據點，服務基層民眾，為明年的地方縣市首長選舉做準備。蔣萬安表示…

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