〈北部〉代理宜蘭縣長 吳澤成:延續縣政
〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢將接任農委會主委，縣長職缺由副縣長吳澤成代理；吳澤成昨晚表示，將延續林未完成的工作，持續推動位在溪南地區的第二行政中心、中興文創園區、治水計畫及道路建設工程。
林聰賢入閣傳言延燒許久，縣長代理人傳言不曾間斷，民進黨宜蘭縣黨部主委林進財、前體委會主委林德福，均表態爭取，由於代理縣長攸關下屆宜蘭縣長選舉，引起地方政界人士關注，行政院確認林聰賢入閣，一併宣布吳澤成代理縣長，代理縣長之爭暫時落幕。
七十一歲的吳澤成是宜蘭縣礁溪人，扁政府時期曾任行政院公共工程委員會主委，不僅是工程專家，他處事圓融沉穩、細心，執行力強，受到朝野人士肯定，成為出線重要原因。
吳澤成說，縣政工作將延續林聰賢的政策，像是爭取北宜直線鐵路、鐵路高架捷運化等，另外，宜縣府位於溪南的第二行政中心、中興文創園區、治水、道路建設工程等計畫，他都會加以延續並加速推動。
林聰賢入閣 地方籲解決農地爭議
林聰賢入閣，地方反應兩極，民進黨籍議長陳文昌樂見其成，他指林聰賢學農業的，又是農業縣首長，對農委會業務不陌生，很快就能進入狀況，擔任主委適才適所。
國民黨議會黨團書記長陳鴻禧認為，林聰賢在縣內的農業政策執行成效不佳，諷中央這個決定是擺人不擺才，批林聰賢口才雖好，執行力不佳，他不覺得是農委會主委合適人選。
守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮說，林聰賢在縣長任內，守護農地立場不夠堅定，農舍管制沒有落實執行，把許多爭議的農地政策，推給中央法令不夠明確，當上農委會主委後，必須正視並設法解決。
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標題：〈北部〉代理宜蘭縣長 吳澤成:延續縣政
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