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〈北部〉春節百萬紅包 頭份1彩券行連4天開出

2017-02-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕這運氣會不會太好！苗栗縣頭份市一家彩券行，除夕到初三連續四天有顧客對中大樂透春節大紅包，運氣好到讓不少民眾大呼「太神奇！」彩券行接獲台彩通知後，昨天上午開心地在店門口放鞭炮慶祝新年好兆頭。

「運氣真的不錯！」彩券行老闆指出，以前曾經兩度開出大樂透頭獎，一百零三年也有顧客曾對中千萬春節大紅包，讓彩券行聲名大噪。去年，彩券行再度開出今彩五三九頭獎和雙十大樂透加碼五百萬紅包，更吸引許多彩迷光顧、沾喜氣，沒想到今年開春就連續四天，對中百萬大紅包。

「這很難讓人相信，不知道是不是首例！」不少顧客聽說彩券行連續開出春節大紅包都嘖嘖稱奇，紛紛聞風趕至彩券行買彩券。不少顧客說，這家彩券行以往屢次開出百萬以上獎項，生意已經很好，這次消息傳開，過年期間人氣更是「強強滾」。

上門的顧客都說，希望沾沾這難得一見的好運氣，有機會博得好手氣，不管是對中哪一種彩券或是刮刮樂，都讓人期待。

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  • 真旺！苗栗縣頭份市一家彩券行連續四天開出大樂透春節百萬大紅包。 （記者蔡政珉攝）

    真旺！苗栗縣頭份市一家彩券行連續四天開出大樂透春節百萬大紅包。 （記者蔡政珉攝）

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