〈北部〉農曆年後竹東出現垃圾長城 居民跳腳

2017-02-04

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮市區杞林路街頭，竟然在農曆春節後出現一條數百包垃圾堆成的「垃圾長城」，有民眾昨天上午把離譜場景拍照後PO上臉書社團「我是竹東人」，不少網友看了後痛罵：「太沒公德心了！」

竹東鎮公所表示，當地原本就是容易被棄置垃圾的髒亂點，為此已經貼出公告：「此處禁丟垃圾，違者開單受罰」，但可能是因為農曆春節期間許多民眾家中堆積的垃圾沒辦法配合垃圾車出勤時段清運，才會拿到那邊去丟，會在清運時一併破袋調查，確認違法棄置垃圾的事實，將依廢棄物清理法開罰。

「太誇張了啦！」、 「有那麼忙嗎？有需要丟個垃圾都那麼懶...」、「竹東淪陷了…變垃圾城了…！」網友紛紛批評。

記者昨天下午到這個位於台灣菸酒公司竹東營業所斜對面的路口查看，發現路旁果然有將近十公尺長的成堆垃圾，可能已堆好幾天了，有人在路旁柵欄上掛了塊保麗龍板寫：「亂丟垃圾，會有報應」，表達當地居民對此亂象相當反感。