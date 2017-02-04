〈北部〉農曆年後竹東出現垃圾長城 居民跳腳
2017-02-04
〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮市區杞林路街頭，竟然在農曆春節後出現一條數百包垃圾堆成的「垃圾長城」，有民眾昨天上午把離譜場景拍照後PO上臉書社團「我是竹東人」，不少網友看了後痛罵：「太沒公德心了！」
竹東鎮公所表示，當地原本就是容易被棄置垃圾的髒亂點，為此已經貼出公告：「此處禁丟垃圾，違者開單受罰」，但可能是因為農曆春節期間許多民眾家中堆積的垃圾沒辦法配合垃圾車出勤時段清運，才會拿到那邊去丟，會在清運時一併破袋調查，確認違法棄置垃圾的事實，將依廢棄物清理法開罰。
「太誇張了啦！」、 「有那麼忙嗎？有需要丟個垃圾都那麼懶...」、「竹東淪陷了…變垃圾城了…！」網友紛紛批評。
記者昨天下午到這個位於台灣菸酒公司竹東營業所斜對面的路口查看，發現路旁果然有將近十公尺長的成堆垃圾，可能已堆好幾天了，有人在路旁柵欄上掛了塊保麗龍板寫：「亂丟垃圾，會有報應」，表達當地居民對此亂象相當反感。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
北部‧本日最多瀏覽
立委蔣萬安 宜蘭設服務處
國民黨籍區域立委蔣萬安，昨日正式在國民黨宜蘭縣黨部設置服務處，蔣萬安說，這是黨中央的規劃，要在已五年沒有國民黨籍立委的縣市設置黨籍立委服務據點，服務基層民眾，為明年的地方縣市首長選舉做準備。蔣萬安表示…
網友回應
熱門新聞
- 川普愈罵愈有人看 美國媒體起死回生
- 清大校長賀陳弘續任同意投票 3月初揭曉
- 〈謠言終結站〉胃藥導致骨鬆？ 含鋁制酸劑才會
- 8旬老農腹痛 一查才知罹肝癌
- 與菲共停火命令 杜特蒂喊卡
- 勇士休到崩壞? 爆冷輸金酒
- 自由談》總算換人了！
- 自由廣場》超前立法？ 行政怠惰！
- 「外」援的美麗與哀愁 大威最懂
- 伊朗試射彈道飛彈 川普政府祭新制裁
- 山友獲救掏現金答謝 墾丁警消堅辭大禮
- 自由廣場》「星光精神」值得台灣借鏡
- 周董拚百轟 珍惜有球打
- 社論》祈望新年新政創新局
- 護酒駕嗆警察 立委幹部起訴
- 啟示錄 生命如此美好
- 中英對照讀新聞》Adult swaddling therapy fad hits Tokyo／成人捲療法風潮席捲東京
- 台鐵不加班行動 370人記曠職 最重免職
- 川普鬆綁金融監管 終止「委託投資」規定
- 格林因傷休兵 杜蘭特、柯瑞合飆55分
- 川普下令 重審陶德-佛朗克金融改革法案
- 流浪貓犬全面絕育需3億 人力問題更大
- 白宮藏鏡人 巴農操弄新政
- 羅培茲夢幻鞋 華麗成真
- 賀歲片慘澹 侯孝賢：好看就會有人看
- 納管、納保險、納稅 Uber：筷子喝湯 行不通
- 《熔爐》韓國虐童真實案件改編
- 買HTC新機 替台灣世棒加油
- 氣伊朗搗「彈」 川普宣布制裁
- 華碩遭歐盟調查 若壟斷最高罰467億
- 蘋果攜手緯創 印度設廠組裝手機
- 美經濟利多 歐股收高
- 簡單7撇步 讓寶寶愛上洗澡
- 自由廣場》新台幣 新台灣
- 俄羅斯：駐敘利亞大使館遭砲彈攻擊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Animal euthanasia ban goes into effect
- 害少女墮胎 判賠百萬
- 全台血庫拉警報 A型缺最大
- 桃園凌晨惡火 2人無生命跡象
- 蔣卓嘉何維健玩烘焙 龜毛拍檔精雕奶油花
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉農曆年後竹東出現垃圾長城 居民跳腳
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分