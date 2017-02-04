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〈北部〉竹南龍鳳宮點燈 大湖準備打新丁粄

2017-02-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕沒到初十五，春節喜慶氣氛仍持續！苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮昨天辦理金雞報喜點燈，並規劃多元活動直到元宵；大湖鄉延續客家人「月半大過年」傳統，開心熱鬧過元宵，將於十一日舉辦「打新丁粄」傳統活動。

龍鳳宮以一百三十六尺高的媽祖塑像聞名，新春系列活動有從年初一開始到正月十六的「過平安橋消災解厄祈福龜」、年初十開始到正月十六的「苗栗燈會花燈展」、正月十三的「金光閃閃大型布袋戲」、正月十五的「翔飛獅鼓陣、舞龍、扯鈴」等系列活動。

適逢雞年，龍鳳宮舉辦金雞報喜公益系列活動，即日起到十二日，將把香油金所得用作公益，昨天辦理點燈儀式。主任委員、立委陳超明表示，龍鳳宮香火鼎盛，廟方秉持取之於信徒、用之於社會，發揚媽祖大愛精神，邀請全國信眾前來參香禮拜，共度元宵熱鬧氣氛。

大湖鄉長胡娘妺指出，大湖是傳統客家庄，保有傳統客家精神，湯圓、菜包、粢粑等各式各樣的「粄」，更是客家庄代表性的特色食品，是傳統節慶不可或缺的供品。

大湖鄉公所希望藉由舉辦「打新丁粄」活動，除了發揚客家傳統特色，也結合目前盛產的草莓、柑橘等當季水果，行銷地方觀光特色。十一日下午三點至晚間十點，於大湖鄉中華路與民權路口的舊夜市廣場，有彩繪燈籠、猜燈謎、打粄等活動，並有社區、學校、原民表演及煙火秀。

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  • 新春氣氛還沒完，大湖祈天神打新丁粄。（記者蔡政珉攝）

    新春氣氛還沒完，大湖祈天神打新丁粄。（記者蔡政珉攝）

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