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〈北部〉竹市慶元宵 文創市集吸人氣

2017-02-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市「團圓慶元宵，浪漫護城河」活動，十一日元宵節當天下午三點在護城河畔及青少年館旁綠地舉行，除有兒童劇團、民俗雜技及偶像歌手周湯豪等藝人演出，還有四十攤文創市集手作達人，邀請民眾一起歡慶元宵。

新竹市文化局表示，浪漫元宵活動將沿著護城河展開，包括手作文創市集和精緻手作小物、健康餐點等攤位，青少年館旁綠地則有兒童劇團表演、提燈猜燈謎及互動遊戲，現場並提供五千份金雞年的小提燈供民眾索取。

元宵節當晚六點有民俗雜耍及酷炫的LED舞獅表演，市府邀請藝人卓文萱、周湯豪與市民同歡， 共度元宵佳節。

此外，新竹市都城隍廟也舉辦「金雞報喜慶元宵」活動，元宵節當天有大型花燈的賞燈活動與猜燈謎和北管樂曲表演等。

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