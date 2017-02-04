〈北部〉農民節表揚 桃市長：推動農業新政策
增加一期稻米烘乾補助
〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦昨天在「桃園市各界慶祝農民節大會」表揚多位優秀農友，頒發的總獎金高達九百四十萬元，還有給農會的六百萬元行銷補助；他說，市府每年編列六千八百多萬元經費補助農保，今年也推動新政策，像是增加一期稻米烘乾補助、推動平地茶園等多項政策，也正研議設置區域農產批發市場，降低運輸成本與壓力，要讓桃園農業永續發展。
鄭文燦說，獲得二○一七年全國十大神農獎的龜山區林和春是第三代茶農，也是年輕一輩的創新代表，新屋區稻米產銷班的蘇順基推動雜糧、稻米收購，大園區花卉產銷班的游明俊則是草花達人，皆獲選全國模範農民；林和春獲頒廿萬元獎金，蘇順基、游明俊則分別獲頒十萬元獎金。
桃園市去年在全國名米產地冠軍賽表現亮眼，觀音區的胡騰和、梁守洋及梁信仁拿下「桃園三號」全國產地冠軍，而梁信琪、梁修偉及溫玉谷農友獲得「台南十一號」全國產地冠軍，龍潭區的楊海光、黃秀富、湯萬國更連三年獲得「台稉九號」全國產地冠軍的殊榮，三組農友為桃園好米寫下七連霸佳績，分別獲頒三百萬元獎金，觀音、龍潭區農會也因輔導有功，分別獲頒四百萬元、兩百萬元行銷補助。
鄭文燦指出，今年市府將推動多項農業新政策，首先是增加一期稻米烘乾補助，讓第一期、第二期都能獲得補助；第二，強化轉作與特色農作，讓農地不荒廢，轉型為綠肥、景觀作物及大豆、綠豆等作物，並與農委會農糧署合作，擴大轉作面積，增加農民收益；第三，推動「平地茶園計畫」，並結合茶包、茶葉的生產，擴大產量；第四，協助擴大有機農產品銷售通路至各大賣場；第五，持續推動「青年從農輔導計畫」，並推展農業市集。
擬設區域農產批發市場
他說，市府會與農委會、市農會協調合作，興建低溫蔬菜倉儲中心，並研議設置區域農產批發市場，降低農產品在大台北批發的運輸壓力與成本，市府也預計申請十個休閒農業區、輔導成立一百家休閒農場，展現桃園農業的魅力、生產力以及競爭力，讓桃園農業成為全國農業的典範。
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標題：〈北部〉農民節表揚 桃市長：推動農業新政策
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