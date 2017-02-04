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〈北部〉燈會後 龍潭吊橋拆除重建

2017-02-04

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕桃園市長鄭文燦昨天到龍潭區南天宮等廟宇參香，預告「桃園燈會」將從十日開始，除了六個特色燈區，還有迎財神等活動；他說，龍潭吊橋將是最後一次參與燈會展演，燈會結束後就要拆除重建。

鄭文燦昨天先後到南天宮與大溪區的福山巖、瑞源宮、三元宮參香，一一發送福袋給到廟宇參香走春的市民，他說，希望神明保護每個市民的願望都能實現，市府會更積極推動桃園市的各項發展，讓每個市民都能參與桃園的進步。

他說，這是龍潭吊橋最後一次參與燈會展演，結束後就會拆除，明年重建，加上環湖的湖景改造、龍潭大池的水質淨化等，將會讓龍潭大池展現全新的面貌。

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  • 龍潭吊橋將於桃園燈會結束後拆除重建。（記者周敏鴻攝）

    龍潭吊橋將於桃園燈會結束後拆除重建。（記者周敏鴻攝）

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