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〈北部〉桃園燈會10日登場 上演環湖主燈秀

2017-02-04

12米公雞主燈「幸福起家」

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕桃園燈會預計從十日到十九日在龍潭大池登場，高達十二公尺、雄偉公雞仰天高鳴造型的主燈「幸福起家」已經亮相，讓龍潭大池周邊瀰漫節慶的歡樂氣氛。

桃園燈會的「幸福起家」主燈色彩鮮豔，用彩色羽翼象徵來年也豐富亮麗，公雞的腳旁有小房子，小房子內有小公雞、小母雞，代表年輕人共同建立家庭、事業啟航，營造桃園是青年成家好選擇的氛圍。

龍潭大池周邊布置6燈區

副燈「祥獅獻瑞」是跳樁上裝置兩頭祥獅的水上花燈，非常喜氣，另外還有「祈福燈林」、「百蝶嬉春」、「四月望雨」、「北橫狂想曲」、「雞不可失」、「一同去礁遊」等六個特色燈區，將會在元宵節前後，用繽紛璀璨的燈光映照龍潭大池。

通往南天宮的吊橋等地景，也被規劃為「氣壯山河」、「星月情緣」創意光廊，市府觀光旅遊局人員說，今年的主燈秀除了「幸福起家」主燈會發光外，分布在龍潭大池周邊的六大特色燈區，也會配合亮起燈光，讓龍潭大池猶如大型光雕，成為別出心裁的「環湖主燈秀」，精彩可期。

桃園燈會另設計可作為存錢筒的造型小提燈「桃樂雞」，將準備三萬盞，燈會期間的每天下午五點起在龍元路限量發送。

11日龍潭迎財神元宵踩街

另外，配合桃園燈會，十一日舉辦龍潭迎財神元宵踩街活動，包括上午九點起的「神巡客庄車行繞境」，下午五點半還有「龍潭迎財神」，晚間八點的「迎母金補財庫」；十二日下午三點有「迎古董嘉年華」，由民眾組隊踩街，從龍潭國小出發，預料將非常熱鬧有趣。

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  • 副燈「祥獅獻瑞」是跳樁上裝置兩頭祥獅的水上花燈，非常喜氣。（記者周敏鴻攝）

    副燈「祥獅獻瑞」是跳樁上裝置兩頭祥獅的水上花燈，非常喜氣。（記者周敏鴻攝）

  • 桃園燈會預計從10日到19日在龍潭大池登場，高達12公尺、雄偉公雞仰天高鳴造型的主燈「幸福起家」已經亮相。（記者周敏鴻攝）

    桃園燈會預計從10日到19日在龍潭大池登場，高達12公尺、雄偉公雞仰天高鳴造型的主燈「幸福起家」已經亮相。（記者周敏鴻攝）

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桃園燈會10日登場 上演環湖主燈秀

12米公雞主燈「幸福起家」桃園燈會預計從十日到十九日在龍潭大池登場，高達十二公尺、雄偉公雞仰天高鳴造型的主燈「幸福起家」已經亮相，讓龍潭大池…

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