〈北部〉桃園燈會10日登場 上演環湖主燈秀
2017-02-04
12米公雞主燈「幸福起家」
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕桃園燈會預計從十日到十九日在龍潭大池登場，高達十二公尺、雄偉公雞仰天高鳴造型的主燈「幸福起家」已經亮相，讓龍潭大池周邊瀰漫節慶的歡樂氣氛。
桃園燈會的「幸福起家」主燈色彩鮮豔，用彩色羽翼象徵來年也豐富亮麗，公雞的腳旁有小房子，小房子內有小公雞、小母雞，代表年輕人共同建立家庭、事業啟航，營造桃園是青年成家好選擇的氛圍。
龍潭大池周邊布置6燈區
副燈「祥獅獻瑞」是跳樁上裝置兩頭祥獅的水上花燈，非常喜氣，另外還有「祈福燈林」、「百蝶嬉春」、「四月望雨」、「北橫狂想曲」、「雞不可失」、「一同去礁遊」等六個特色燈區，將會在元宵節前後，用繽紛璀璨的燈光映照龍潭大池。
通往南天宮的吊橋等地景，也被規劃為「氣壯山河」、「星月情緣」創意光廊，市府觀光旅遊局人員說，今年的主燈秀除了「幸福起家」主燈會發光外，分布在龍潭大池周邊的六大特色燈區，也會配合亮起燈光，讓龍潭大池猶如大型光雕，成為別出心裁的「環湖主燈秀」，精彩可期。
桃園燈會另設計可作為存錢筒的造型小提燈「桃樂雞」，將準備三萬盞，燈會期間的每天下午五點起在龍元路限量發送。
11日龍潭迎財神元宵踩街
另外，配合桃園燈會，十一日舉辦龍潭迎財神元宵踩街活動，包括上午九點起的「神巡客庄車行繞境」，下午五點半還有「龍潭迎財神」，晚間八點的「迎母金補財庫」；十二日下午三點有「迎古董嘉年華」，由民眾組隊踩街，從龍潭國小出發，預料將非常熱鬧有趣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
北部‧本日最多瀏覽
桃園燈會10日登場 上演環湖主燈秀
12米公雞主燈「幸福起家」桃園燈會預計從十日到十九日在龍潭大池登場，高達十二公尺、雄偉公雞仰天高鳴造型的主燈「幸福起家」已經亮相，讓龍潭大池…
網友回應
熱門新聞
- 川普愈罵愈有人看 美國媒體起死回生
- 清大校長賀陳弘續任同意投票 3月初揭曉
- 內閣異動》陳良基 轉戰科技部 終於當部長
- 魔獸雙20 小哈達威搶走鎂光燈
- 卡卡獨特有型 詮釋Tiffany
- 台鐵不加班行動 370人記曠職 最重免職
- 黨魁選舉連署認定擬鬆綁 黨內：不利吳敦義
- 花2472萬買假古董 怒告好友詐欺
- 杜拜菁英賽》才說不痛 伍茲「背」迫退賽
- 伊朗試射彈道飛彈 川普政府祭新制裁
- 山友獲救掏現金答謝 墾丁警消堅辭大禮
- 內閣異動》陳時中 首位牙醫師接掌衛福部
- 3師長虐童為樂 可能源自幼年受虐
- 《小檔案》東非罌粟「恰特草」 又稱阿拉伯茶
- 悄悄話 流光
- 元宵燈場 雞致藝術
- 李亞軒網球教室 輸給小小球員
- 華碩遭歐盟調查 若壟斷最高罰467億
- 林默娘花燈眼無神 漫畫家重彩妝
- 天使圓舞曲 海外的弟弟
- 灌籃王拉文棄連霸 A.戈登坐二望一
- 少年吸毒「活見鬼」 報警抓鬼變抓毒
- 雞年一飛沖天 台幣盤中重現30字頭
- 星野源喜合體新垣 坂口大方同框高畑
- 萬寶龍跨界訂製服 筆奢華
- 史上首次 駭客攻擊券商 勒索比特幣
- 鴻海整頓見效 夏普9季來首度賺錢
- 熊本部長現身動漫節 大跳體操舞
- 羅浮宮爆恐攻 揮刀男被制伏
- 朵朵小語 世界因你而存在
- 新政陣痛症候群//北狗南送 台南反成棄置天堂
- 吳克群喜會紅髮艾德 教台語拚外交
- 原民離島醫事公費生甄試 今年招50名
- 美經濟利多 歐股收高
- 可憐娃怕師報復 瞞爸媽7年不敢說
- 我助索羅門「留住森林的記憶」 索國總理感謝
- 蘋果攜手緯創 印度設廠組裝手機
- 〈謠言終結站〉胃藥導致骨鬆？ 含鋁制酸劑才會
- 自由廣場》超前立法？ 行政怠惰！
- 消息人士：羅浮宮攻擊嫌犯為埃及國民
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉桃園燈會10日登場 上演環湖主燈秀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分