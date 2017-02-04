〈中部〉有機肥補助今年加碼 每公頃最高1萬2千元

2017-02-04

〔記者李忠憲／台中報導〕有機肥補助今年加碼！市府為鼓勵農民多採用有機質肥料，讓土地永續並提升農作物競爭力，市長林佳龍昨日到石岡參觀梨園時宣布，長期作物補助加碼，從原本每公頃補助六噸九千元，提升到每公頃八噸一萬二千元，希望鼓勵農民多用有機質肥料。

昨日是大年初七，市長林佳龍一早前往石岡區參觀第一屆「農業賢拜」賴永進班長梨園，了解農民使用有機肥料及天然災害保險辦理現況，市議員蔡成圭、農業局長王俊雄等人陪同。他也向在場鄉親拜晚年，並準備小紅包發放給大家，更親自捲袖到果園裡，與王俊雄、蔡成圭等人一起拿起鋤頭，為梨園施有機肥。

林佳龍表示，昨天是「立春」也是「農民節」，他認為農業是國本，農民守護土地是大地的母親，讓土地永續發展最為重要。為鼓勵農民使用有機質肥料，長期作物補助每公頃六噸九千元，市府將加碼補助，每公頃最高可獲八噸一萬二千元。王俊雄表示，市府也鼓勵農民辦理天然災害保險，未來也希望擴大辦理補助，讓中市農業發展持續前進，為配合二○一八年台中將舉辦世界花博，讓台中同時成為花園城市及花果原鄉。