〈中部〉八仙山森遊區 山櫻花盛開

2017-02-04

〔記者李忠憲／台中報導〕八仙山的山櫻花盛開了！受到氣候影響花期的櫻花，近日已進入開花季，中部最佳賞櫻勝境之一的八仙山森林遊樂區，上千株山櫻花目前已盛開，民眾可趁花期前往，體驗一年一次的賞櫻森林浴。

東勢林管處表示，八仙山森林遊樂區位於和平區，主峰海拔高度有二三六六公尺，折算成台尺約「八千」，因此有諧音的「八仙」之名。區內海拔與氣候適合林木生長，因此種植一千多株的山櫻花，是中部最佳的賞櫻勝境之一。

林管處說，區內的山櫻花已完全盛開，艷紅的山櫻花，讓民眾在遊客中心就可欣賞到山櫻花以燦爛的粉紅笑顏迎賓。整個園區除可見一抹粉紅綴飾，加上枝梢的赤腹山雀、冠羽畫眉小巧可愛，不時傳來鳥鳴，搭配潺潺溪水聲，讓身心靈備感舒暢，很適合親子到來。

另外，林管處為加強大雪山林道安全，近日進行四十七．一Ｋ治理工程，預計降挖超過十公尺深。為考量遊客安全，林道四十三Ｋ以上區域車輛禁止進入，工程期間大雪山森林遊樂區內天池、雪山神木步道、四十八Ｋ埡口觀景台等區域配合封閉。