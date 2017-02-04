〈中部〉沙鹿陸橋髒亂 菸蒂、檳榔渣成堆

2017-02-04

環局強調裁罰績效 已派員清掃

〔記者黃鐘山／台中報導〕環保局「菸蒂不落地」績效連年獲獎，但街道巷弄間、便利商店及餐館外，仍隨處可見菸蒂與檳榔渣。有民眾即向市議員楊典忠反映，沙鹿陸橋佈滿菸蒂與檳榔渣，實在很誇張；環保局說獲報已派員清掃，並強調去年總共裁罰三千多件，裁罰金額超過三百六十四萬元。

蔡姓女市民說，每天開車經過沙鹿陸橋都覺得很髒亂，但髒亂原因不是工程廢棄物，而是成堆的菸蒂與檳榔渣，她認為有錢買菸與檳榔，怎麼沒錢買垃圾袋？癮君子、紅唇族把菸蒂亂彈、檳榔渣亂丟，實在太沒公德心，難道是怕環保局清潔人員工作不夠多嗎？

楊典忠指出，沙鹿陸橋配合春節疏運，上月廿四日開放中央主線通行，但有民眾反映，路邊成堆的菸蒂、檳榔渣，多到超誇張，不僅妨礙環境衛生，也影響城市道路景觀，除要求環保局加強宣導與稽查，也呼籲癮君子、紅唇族發揮公德心，共同維護市容的整潔。

環保局沙鹿清潔隊回應，昨天下午已協同陸橋工地人員前往現場掃除髒亂，並希望駕駛人不要再隨地亂丟煙蒂與檳榔渣。

環保局說，亂丟菸蒂、檳榔渣依《廢棄物清理法》可罰一千二百元至六千元，近三年來，主動稽查取締超過一千四百件，受理民眾檢舉也有二萬三千多件，配合環保署推動戶外菸蒂不落地政策，一○三、一○四年都獲績優肯定。去年裁罰三千多件，裁罰金額超過三百六十四萬元。

環保局強調，辦理教育宣導，近三年超過一千八百場次，宣導廿二萬六千多位民眾相關裁罰法令及「不亂丟菸蒂」、「吸煙自備菸蒂盒」，更針對人潮聚集易遭民眾亂丟菸蒂的十一座廟宇試辦設置十八座菸蒂桶，以改善民眾亂丟菸蒂情形。