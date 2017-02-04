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〈中部〉名間受天宮「接天香」 信眾︰吉兆

2017-02-04

〔記者謝介裕／南投報導〕香火鼎盛的南投縣名間鄉受天宮，春節假期香客眾多，惟在焚香祈福、還願過程中，天公爐插著的香，其煙霧搭出一條直通天際的「接天香」般奇景，信眾在臉書社團熱烈討論，認為這是吉兆，象徵主神玄天上帝庇護社會大眾之意。

位於名間鄉松柏嶺地區的受天宮，供奉的主神是玄天上帝，俗稱「帝爺公」，至今已有三百六十年歷史；南投縣攝影家簡慶南指出，受天宮天公爐位於室內， 香煙未直接往上飄，而是呈現斜梯狀冉冉上升、直達天際的視覺效果，坊間慣以「接（通）天香」稱之，象徵是神明外出巡察與返回宮廟的通道，以攝影角度來看，應與光線、角度、風向三要素剛好都「到位」有關。

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  • 南投縣名間鄉受天宮出現「接天香」，與一般香煙裊裊升起的情況不一樣。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣名間鄉受天宮出現「接天香」，與一般香煙裊裊升起的情況不一樣。（記者謝介裕翻攝）

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