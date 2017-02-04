〈中部〉大佛風景區夯 「花在彰化」爆人潮

2017-02-04

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年春節年假六天天氣放晴，民眾出遊意願高，彰化縣春節旅遊熱門景點，包括今年第一次遇上春節的彰化八卦山天空步道，還有邁入第十四年、年年春節都在溪州公園登場的「花在彰化」活動，單日平均遊客人次都比平常假日或去年同期增加一至二倍，遊客人潮成長。

根據交通部觀光局統計今年初一到初四，彰化八卦山大佛風景區，拜天空步道等新興景點之賜，擠進全台最受歡迎風景區的第三名。

彰化縣政府城市暨觀光發展處營運管理科長謝永宏說，去年七月開幕啟用的八卦山天空步道，是大佛風景區新興遊憩設施，除夕到初五，每日遊客人次估算一．五萬到一．八萬人次，相較平常假日成長近二倍。

而從二○○四年，前縣長翁金珠開辦花卉博覽會，前縣長卓伯源延續舉辦，到現任縣長魏明谷持續，「花在彰化」活動歷經三任縣長，人氣照樣紅不讓。

農業處副處長郭至善表示，活動初一（一月二十八日）到初九（二月五日）共九天，入口城門意象的「雞蛋糕」園藝造景，以及走進園區映入眼簾的是鬱金香和百合花卉區，花海綻放讓人賞心悅目，去年活動十五天，遊客總人次六十四萬，單日均數大約四萬人次，今年到昨天已吸引逾五十七萬人次遊客，單日均數約八萬人次，今年已是去年的二倍，明天（二月五日）活動閉幕，想賞花的動作可要快。