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〈中部〉春節遊南投 6天破278萬人次

2017-02-04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣春節六天連假吸客力強，縣府觀光處統計破二七八萬人次，其中南投燈會等三合一展覽有一七○萬人次造訪，而今年雞年是竹山紫南宮的本命年，該宮單日遊客數天天破十萬人次，是近年來最多，且年假結束仍每日逾十萬人次，也創新紀錄。

南投縣是觀光大縣，春節假期前來縣內景點遊玩的人數多，南投縣府觀光處都會進行統計，而今年六天連假的遊客數破去年紀錄，總人次破二七八萬人次，比去年九天春節連假的二五八萬人次，多了廿萬人次。

天公作美 170萬人次訪三合一展覽

縣府觀光處表示，春節假節遊客都是國內民眾，而今年假期比去年少了三天，總人次卻多出廿萬，除了是因天氣晴朗溫暖，今年南投燈會移師南投市，且從一月廿一日起就開燈展出，又與沙雕、恐龍展同時展出，吸客力大為增加，來看三合一展覽的遊客，也會順道遊其他的景點。

金雞本命年 紫南宮日逾10萬人次

除南投燈會等三合一展覽的吸客力外，竹山紫南宮今年的吸客人數排行第二，六天遊客人次逾六十萬，每日都有十萬人次以上，而前幾年單日人次都在七萬到九萬，今年刷新紀錄。且還有一個奇特景象，年假結束後的前、昨日，該宮信眾遊客人次仍破十萬，造成國道和聯外道路塞車。

該宮主委莊秋安表示，今年是金雞年，而雞相傳是土地公的兵將，雞年有如紫南宮的本命年，信眾除想來借還發財金，也希望摸一下金雞，求財也求事業順利，很多人想避開春節連假，想不到人潮一樣多。

至於縣內其他景點中，埔里鎮的中台禪寺、魚池鄉日月潭，各有十七萬、十五萬人次，而杉林溪和溪頭線也有近五萬人次遊客。

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  • 竹山紫南宮今年春節連假，每天湧入逾十萬人次。 （記者陳鳳麗攝）

    竹山紫南宮今年春節連假，每天湧入逾十萬人次。 （記者陳鳳麗攝）

  • 南投燈會入夜後遊客如織，為南投縣帶來很多人潮。（記者陳鳳麗攝）

    南投燈會入夜後遊客如織，為南投縣帶來很多人潮。（記者陳鳳麗攝）

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標題：〈中部〉春節遊南投 6天破278萬人次


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