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〈中部〉故宮南院日本美展 老「一休」吸睛

2017-02-04

〔記者曾迺強／太保報導〕國立故宮博物院南部院區「日本美術之最─東京、九州國立博物館精品展」，上月底局部換展後，展品以「一休和尚」晚年畫像，及首次在日本境外展覽的「孔雀明王像」等國寶最受矚目，其中，「一休」畫像是其六十多歲的垂老樣貌，顛覆國人對他幼時聰慧清純模樣的印象。

故宮院長林正儀表示，一休和尚全名一休宗純，是室町時代禪宗臨濟宗的奇僧，畫中人物鬍鬚沒剃，臉部鬆弛，略顯老態，畫稿以「乾筆」表現鬚髮質感，日方推測這應是一休宗純六十歲後的畫像原型。

院方還推薦另一件焦點展品，鎌倉末期著名刀工「來國光」所打造的「太刀」，刀身寬闊、氣宇軒昂，此刀在公元一六三九年是姬路城主松平忠明所有，並在大坂之陣使用，一八八五年納為明治皇室收藏品，十二年前是九州國立博物館開館典藏的三件國寶之一。

故宮南院「日本美術之最」換展展出佛教雕刻、陶瓷、漆器、善本古籍等日本國寶，展期至三月五日。故宮統計，春節期間，每天有近三千名遊客參觀南院，林正儀並預告，將與法國巴黎吉美博物館洽談柬埔寨文物策展事宜。

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  • 「一休和尚像」畫中人物鬍鬚沒剃，臉部鬆弛略顯老態，與動漫作品超萌的「一休和尚」是同一人。（記者曾迺強攝）

    「一休和尚像」畫中人物鬍鬚沒剃，臉部鬆弛略顯老態，與動漫作品超萌的「一休和尚」是同一人。（記者曾迺強攝）

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