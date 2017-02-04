〈中部〉北港》財神廟旁投注站 新年開3個百萬

2017-02-04

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港武德宮財神廟旁一家投注站，過年期間大樂透及刮刮樂連中三次一百萬彩金，老闆鄭阿在昨天下午貼出紅榜與彩迷分享喜氣，不少民眾趕來試手氣，盼能獲財神爺眷顧中大獎。

鄭阿在表示，大年初一一名到武德宮進香的民眾購買一張大樂透，幸運中了百萬元獎金；好事成三，大年初二四名到武德宮進香的民眾各出五百元，合買一張二千元的刮刮樂，也刮中一百萬元；初五一名到武德宮進香民眾，到他的投注行買張刮刮樂，又中了百萬元彩獎金。

彩迷們接二連三在自家投注站中大獎，鄭阿在喜出望外，他說，經營投注站三年多，去年刮刮樂首次開出一百萬元，今年才開年就連中三次百萬元獎金，他認為是因投注站緊鄰主祀財神爺的武德宮，獲財神爺庇佑，讓民眾一圓發財夢。