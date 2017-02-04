| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉北港》財神廟旁投注站 新年開3個百萬

2017-02-04

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港武德宮財神廟旁一家投注站，過年期間大樂透及刮刮樂連中三次一百萬彩金，老闆鄭阿在昨天下午貼出紅榜與彩迷分享喜氣，不少民眾趕來試手氣，盼能獲財神爺眷顧中大獎。

鄭阿在表示，大年初一一名到武德宮進香的民眾購買一張大樂透，幸運中了百萬元獎金；好事成三，大年初二四名到武德宮進香的民眾各出五百元，合買一張二千元的刮刮樂，也刮中一百萬元；初五一名到武德宮進香民眾，到他的投注行買張刮刮樂，又中了百萬元彩獎金。

彩迷們接二連三在自家投注站中大獎，鄭阿在喜出望外，他說，經營投注站三年多，去年刮刮樂首次開出一百萬元，今年才開年就連中三次百萬元獎金，他認為是因投注站緊鄰主祀財神爺的武德宮，獲財神爺庇佑，讓民眾一圓發財夢。

廣告
  • 雲林北港武德宮財神廟旁一家投注站開出大樂透百萬獎金，老闆貼出紅榜慶賀。（記者陳燦坤攝）

    雲林北港武德宮財神廟旁一家投注站開出大樂透百萬獎金，老闆貼出紅榜慶賀。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
有機肥補助今年加碼 每公頃最高1萬2千元

有機肥補助今年加碼！市府為鼓勵農民多採用有機質肥料，讓土地永續並提升農作物競爭力，市長林佳龍昨日到石岡參觀梨園時宣布，長期作物補助加碼，從原…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：〈中部〉北港》財神廟旁投注站 新年開3個百萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.