〈中部〉下週一起零安樂死》雲林流浪動物收容所 仍難產

2017-02-04

先與15家動物醫院合作收容

〔記者林國賢／雲林報導〕流浪動物零安樂死下週一上路，雲林縣因地方反對，「流浪動物保護教育園區」仍難產，流浪動物安置讓動保人士憂心；雲林縣動植物防疫所表示，將繼續與十五家動物醫院合作收容，並尋找代收容空間，落實零安樂死。

動植物防疫所所長廖培志表示，據農委會一○四年調查，雲林有四萬多隻流浪動物，防疫所每年平均收容二千至三千隻流浪動物，積極推動認養取代安樂死；去年共收容二千四百八十四隻，只有四十九隻被安樂死，認養率高達九成七七，防疫所仍會與動保團體積極合作，提升認養率。

廖培志指出，縣府規劃在古坑設置「動物保護教育園區」，結合生命教育、觀光綠美化與動物收容功能，規劃與經費都己到位，但地方仍對園區有影響地方發展疑慮抗拒，還須溝通。

廖培志說，縣府仍會與縣內動物醫院合作，提供臨時收容中心，而這樣的收容模式可提供流浪動物專業照顧，降低動物收容期間死亡率；防疫所同時會與動保團體或愛護毛小孩人士合作，提供代收容空間，提高認養率，達到零安樂死目的。

雲林縣關懷動物協會總幹事黃瓊芳表示，零安樂死必須有更周延配套措拖，避免造成棄養潮，形成更嚴重流浪悲歌，代收容中心包括醫療、結紮與空間，也必須兼顧，真正善待流浪動物。