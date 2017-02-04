〈中部〉嘉市垃圾週收5日 3月啟動
2017-02-04
週三、六資源回收取消
〔記者陳璟民／嘉市報導〕嘉義市垃圾清運天數，三月起也將因「一例一休」勞工休假新制，由現行六天減為五天，即週三、日不收，其他日子清運路線、時間都沒變，此外，取消原週三、六資源回收日，改為週一及四、週二及五的兩路線。
市環保局清潔隊長謝英鋒昨說，這個月會透過垃圾車隨車廣播、發行市民報專刊，由里鄰長發送家戶、對原週三及六回收路線上居民加發小單張等，讓民眾了解新規定，其中，回收車路線編號「5、9、14、25、34、38」改為週一及四，「10、11、22、33、36、40」改為週二及五。
4月起逕行告發違規者
謝表示，三月為勸導期，民眾未依規定的日時地，就將垃圾丟包於街角、路邊，第一次違規者，清潔隊巡查人員將予勸導，第二次違規者，將拍照存證並依廢棄物清理法開罰一千二百元以上六千元以下，四月起逕行告發處分。
環保局長張志誠說，一例一休新制上路，隊員加班時數約為原來的八成，隊員加班所得估計每人減少千餘元。
謝英鋒表示，清潔隊員、司機與臨時人員共三百四十二人，去年加班費預算編列二千萬元，今年若維持原每週六天清運，加班費將增為三千二百萬元，調整週收五天後，預估比去年減五十至一百萬元；去年垃圾清運七萬四千公噸，新制可望減少五％垃圾量，約三千七百公噸。
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