〈中部〉白天遊嘉縣 晚上雲林賞燈會
2017-02-04
記者曾迺強／專題報導
嘉義縣民雄、新港、大林及溪口，近年發展鄉土旅遊，吃喝玩樂動靜皆宜，加上鄰近雲林縣虎尾鎮、北港鎮台灣燈會場地，車程最多廿分鐘，適合民眾金雞年開年白天走春，入夜再至雲林看燈會。
雲林縣畫師田榮鈐在民雄鄉菁埔派出所周邊民宅矮牆作畫，以民雄舊名「打貓」為發想，繪出十多隻栩栩如生的貓彩繪，他在虎尾鎮頂溪社區所繪「屋頂上的貓」，有可愛的龍貓公車等作品，同樣吸引目光。
國道一號民雄交流道旁的榮苗小型甩尾場，七歲以上可單獨開車，或親子共乘，享受風馳電掣快感。
民雄鄉公所及民雄文教基金會推廣「民雄八景」旅遊，有知名的大士爺廟、民雄鬼屋等六景點，及當地人常喚不出名字的虎頭崁埤、寶林禪寺，都是走春好去處，其中，民雄酒廠的酒類文物館，提供試飲酒類及讓遊客了解製酒歷史，中午再到民雄火車站前和平路「鵝肉街」品嘗鮮嫩鵝肉。
新港鄉除有交趾陶工藝、香藝特色，頂菜園創會理事長陳明惠蒐集多項農村古物，在頂菜園鄉土館展示，可以體驗繪斗笠、捏麵人、曬稻殼及版畫DIY，重現五十年前農村生活。
大林鎮有老店新開的泰成中藥行、十信眼鏡行，鎮民江明赫、劉建志及林家緯等人籌畫「大林慢城小旅行」，再打響兩家老店及萬國戲院的名號。
溪口鄉公所文化生活館展出「愛溪口驚奇記」繪本，串連中正路一百三十四巷祕道藝術作品及名產「鳥仔餅」所編纂而成，是全台少見以繪本行銷景點、名產的鄉鎮。
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