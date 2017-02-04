〈中部〉雲科大創意花燈 前進溫哥華

2017-02-04

雲林科技大學應邀到加拿大溫哥華展出雞年創意花燈設計，創設系及數媒系11名學生花了4個月設計及製作模型，成功在國際嶄露光芒。帶隊的副教授彭立勛表示，今年是「雞」年，同學部分作品是以「雞」為設計發想，有Q版的「金雞報喜」花燈，雞造型的裝置藝術，讓世界看到台灣學生的創意與巧思。（圖：雲林科技大學提供，文：記者詹士弘）