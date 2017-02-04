〈中部〉台灣燈會》主燈試燈 彰嘉嘉接駁車11日上路
〔記者詹士弘／雲林報導〕二○一七台灣燈會主燈「鳳凰來儀」昨晚進行試燈，高廿三公尺、運用一萬九千組燈光迴路系統、全彩LED組，在夜空閃耀，呈現璀璨視覺饗宴；而為讓鄰近縣市民眾以最便利的方式抵達燈區現場，同享燈會之美，雲林縣與嘉義縣市、彰化縣攜手合作，打造三條城際接駁公車路線，將在十一日至十九日燈會期間上路。
「鳳凰來儀」的設計概念是，鳳凰昂首飛揚，降臨於山之巔，振翅展現翱翔，象徵帶領台灣飛向新紀元，昨由雲林縣長李進勇、觀光局副局長張錫聰等人試燈，只見主燈在夜空閃耀光彩，整個燈區璀璨亮麗。
李進勇並與嘉義縣長張花冠等鄰近縣市官員參觀燈區，張花冠強調，辦理國際級台灣燈會有交通方便、場地夠大及地方特色三大要素，才能吸引國際觀光客，嘉義就是輸在沒有史艷文與藏鏡人。
張花冠表示，雖然嘉義未爭取到今年的台灣燈會，還是可以沾光，將傾全力相挺，共創區域繁榮發展與經濟效益，也希望賞燈的民眾可以到嘉義故宮南院一遊，來一趟文化之旅。
嘉義市副市長張惠博指出，雲林辦燈會，嘉義市雨露均霑，很多要來看燈會的民眾選擇到嘉義市住宿，為嘉義市帶來經濟效益。
至於城際接駁公車路線，彰化縣部分：接駁車停靠在溪洲公園附屬停車場及北轉運站，行駛距離廿六公里，時間卅五分鐘，停車位三百四十個。
嘉義市部分：接駁車停靠點在嘉義市棒球場附屬停車場及北轉運站，行車距離卅八公里，時間四十六分鐘，可停車位約一千個；嘉義縣：接駁車停靠點在高鐵嘉義站及北轉運站，行駛距離四十五公里，時間一小時，可停車一千兩百輛。
發車日期十一日至十九日，從彰嘉嘉發車到虎尾燈區時間，平日：14：00～18：00（末班車），假日：10：00～18：00（末班車）；回程平日：15：00～23：00（末班車）、假日：11：00～23：00（末班車），平時班距廿至卅分鐘，假日十五至廿分。
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標題：〈中部〉台灣燈會》主燈試燈 彰嘉嘉接駁車11日上路
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