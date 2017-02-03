〈南部〉高苑進HBL8強 議長贈金鼓勵拿冠軍
2017-02-03
〔記者洪定宏／高雄報導〕高中籃球聯賽八強準決賽將於本月五日在新莊體育館開打，高苑工商是南台灣唯一代表，長年支持體育發展的高雄市議長康裕成，昨天特別致贈獎勵金給校方，預祝籃球隊旗開得勝，帶回史上首座HBL冠軍獎盃。
總教練田本玉強調，十二強搶八強是各隊教練公認最艱辛的比賽，因為能夠打入八強，學生就能取得保送大學甄試的資格，所以學生都會全力以赴，壓力很大。
如今子弟兵順利攻入八強，雖然奪冠是高苑唯一目標，但田本玉以鼓勵的口吻說：「希望他們享受比賽、盡情發揮，該出手就出手、不要猶豫！」當然，最重要的是「不要受傷」。
田本玉指出，球隊將於四日北上，五日起，八天有七天要比賽，只能休息一天，又有氣候變化等因素影響，預期球員會很辛苦，必須多加鼓勵。
康裕成昨天專程到高苑工商體育館，由董事長余政憲率學校幹部陪同關心籃球隊練習情況，同時也勉勵即將參加全國木棒聯賽的高苑棒球隊，致贈獎勵金給校方，由校長趙劍如代表接受。
康裕成表示，得知球員為了比賽而提早收假，在春節期間加緊訓練，令人感動，所以特別致贈獎勵金慰勉球員，全力爭取最高榮譽。
康裕成肯定高苑棒球隊及籃球隊在體育的傑出表現，且不斷訓練出明星球員，強調「我們與有榮焉」，希望球員繼續努力。
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