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〈南部〉台南春節遊客 較去年增二成

2017-02-03

〔記者王涵平、吳俊鋒／台南報導〕去年受二○六地震影響，台南春節期間遊客大幅減少，今年因氣候佳，遊客顯著增加，南市觀旅局統計，較去年同期約增加二成。

觀光旅遊局指出，以去年除夕至初五的六天遊客量相較，今年有六百八十萬人次的遊客到台南風景區旅遊，與去年春節同期相較，約增加二成，無論是前往遊憩景點或廟宇新春祈福的遊客，均較去年顯著增加。遊憩景點的遊客高峰期在初三，廟宇的人潮則平均分布在初一至初四。

古蹟區6天收入破五百萬

觀旅局表示，今年遊客數較多的地點，除了鹽水月津港燈節及市區廟宇，遊客主要集中在適合全家出遊的風景區，例如梅嶺風景區、關子嶺溫泉區、台南都會公園、十鼓文化村、北門井仔腳、奇美博物館等，遊客人次都大幅成長。七股鹽山、走馬瀨農場及頑皮世界，則為遊樂區的前三大人氣王。

月津港燈節已吸引30萬人次

文化局所屬古蹟區，六天年假總參觀人次接近十二萬，一口氣增加三成二，總營收突破五百萬。赤嵌樓、安平古堡、億載金城與安平樹屋等四處收費古蹟，平均門票收入更成長卅七％，位於延平郡王祠公園內的小店，因充分滿足遊客餐飲需求，營收更大幅增加近九成。蕭壠、總爺、藍晒圖等園區，則吸引逾十四萬的觀光客，「月津港燈節」開幕十二天以來，吸引卅萬人次造訪。

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  • 新春熱門景點「月津港燈節」，開幕以來已吸引30萬人造訪。 （記者吳俊鋒翻攝）

    新春熱門景點「月津港燈節」，開幕以來已吸引30萬人造訪。 （記者吳俊鋒翻攝）

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