〈南部〉新年心願 陳菊：推長照2.0讓長輩有感

2017-02-03

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市政府昨天上午分別於四維行政中心大門口及鳳山行政中心一樓大禮堂舉辦員工新春團拜。市長陳菊期許新的一年啟動長照十年計畫2.0，讓所有長輩感受高雄的友善、美好及尊重，並打造低碳、宜居生活環境，建立優質、平價的長照服務體系，持續提升城市競爭力、國際經濟力，讓市民安居樂業。

陳菊回顧過去一年，高雄市締造多項亮眼成績，去年在高雄展覽館舉辦「二○一六全球港灣城市論壇」，開啟港灣城市合作共榮發展的第一步，將帶動未來亞洲新灣區經濟與觀光的發展。

全力辦生態交通全球盛典

她指出，市府今年十月將在哈瑪星舉行生態交通全球盛典，在全球許多城市的競爭中，能夠成功爭取主辦權是高雄的光榮，會做好準備，並與市民朋友充分溝通，這對高雄提升國際知名度及承擔環境保護的責任，皆有重大意義。

團拜活動中，陳菊率副市長、秘書長及各局處首長向員工拜年，現場準備帶有祝福字籤的「幸運蛋」，讓參加人員討個吉利，並同時準備高雄特色農產品與員工分享，大家互道新年快樂，現場熱鬧滾滾，喜氣洋洋。