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〈南部〉名醫陳怡 接南市衛生局長

2017-02-03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆年後上班首日，市長賴清德新春團拜時強調，任期雖然只剩兩年，但重大建設的推動仍不鬆懈，如同百米賽跑，輸贏在最後關頭，無論局勢如何變化，期勉同仁要攜手全力衝刺；另新任衛生、都發、交通與法制等局處主管，昨天佈達就職。

市府新任一級主管佈達典禮，衛生局長由台南市立醫院首席副院長陳怡擔任，都發、交通等局長，則是原副局長莊德樑、林炎成內升，新的法制處長由王展星出任，賴清德說，衛生局在林聖哲任內已建立典範，而陳怡的醫術高明，專業成就令人讚賞，特地借重能力，擴大服務領域，有信心在既有基礎下，衛生局業務可以推動得更好。

陳怡成大醫學系畢業，也拿到企管碩士，是心臟內科的名醫，在市立醫院擔任首席副院長，被問到為何願意承擔重任，陳怡不改幽默本色，開玩笑說，一時沒有考慮清楚。

陳怡感謝市長抬愛，認為制度的建立很重要，因此決定走出醫院、服務社會，希望對大眾更有幫助。

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  • 台南市立醫院的首席副院長陳怡（右），接下衛生局長一職。 （記者吳俊鋒攝）

    台南市立醫院的首席副院長陳怡（右），接下衛生局長一職。 （記者吳俊鋒攝）

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