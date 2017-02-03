〈南部〉老布莊開工 放1680台尺鞭炮
2017-02-03
〔記者張忠義、蔡清華／高雄報導〕在高雄開業已經六十三年的吳響峻布莊，昨天上午燃放鞭炮開工，施放長達一六八○台尺的鞭炮，象徵吉祥開市一路發，排列成二○一七字樣，點燃後炮聲震耳，讓青年一路商家也一起開工。
多年來，每年春節後，全台開市都由吳響峻開啟，布莊是台灣早期最具代表的經濟活動，紡織業更是為台灣賺取大把外匯的領頭羊，因而一直被視為開市的重頭戲。
吳響峻布莊往年都在大年初五開工，但今年（初五）開市的日子不是很好，因而改在大年初六，主要是祈求金雞大吉利、各行各業大發，高雄市議會議長康裕成及立委林岱樺昨天也到場祝賀。
老闆吳響峻說，今年的經濟一定要好，因為今年是大好運，他說，希望政府多支持商場，但生意人自己也要「打拚」，不能全靠政府的力量。
昨天大年初六，農曆上記載是開市的好日子，高雄市不少商家一早就鳴放鞭炮開工，希望今年能贏得好運。
不過，施放長串鞭炮造成整條街煙霧瀰漫，也有不少網友認為這樣不太環保，隨著時代進步，應該可以思考不一樣的開市方式。
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老布莊開工 放1680台尺鞭炮
在高雄開業已經六十三年的吳響峻布莊，昨天上午燃放鞭炮開工，施放長達一六八○台尺的鞭炮，象徵吉祥開市一路發，排列成二○一七字樣，點燃後炮聲震耳…
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