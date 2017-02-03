〈南部〉老兵慶百歲 小英、林全送壽匾

2017-02-03

〔記者李立法／屏東報導〕昨天是退伍老兵宋竹三滿一百歲生日，意義不凡，適逢開春第一個上班日，屏東榮服處長黃昆宗特別帶著總統蔡英文及行政院長林全致贈的壽匾，為宋竹三祝壽，讓他老人家十分驚喜，直說「好開心啦！」多位地方民代及親友也齊聚一堂，幫宋老伯伯慶生，氣氛熱鬧溫馨。

宋竹三空軍退役 耳聰目明

民國七年二月二日出生的宋竹三是退役空軍士官長，與妻子潘秀帆結婚六十二年，子孫成群，宋竹三耳聰目明，行動自如，看不出來已經高齡一百歲，他說「我的養生術就是三餐正常不偏食，心情保持愉快，自然長壽」。

玩模型飛機、學畫 陶冶性情

宋竹三年輕時的專長是修理飛機，屏東空軍基地內，早期數量最多的「老母機」C-119運輸機，便是由宋竹三的連隊負責維修，宋竹三退役後，還時常在家玩模型飛機回味軍旅生涯，並學畫陶冶性情，家裡擺放許多他的油畫作品和各式模型飛機，手藝靈巧，而且樂於和親友分享。

行政院退輔會主委李翔宙昨天託屏東榮民服務處長黃昆宗，將一對「福祿雙全」的壽桃送給宋竹三做為百歲賀禮，讓收到禮物的宋竹三樂不可支，春節過後第一個上班日，親友兒孫齊聚為他祝壽，縣議員唐玉琴、屏東市代蕭國亮等人也來切蛋糕、一起唱生日快樂歌，宋家門庭若市。

宋竹三感謝大家帶給他這輩子最難忘的百歲壽慶，而且會好好收藏得之不易的總統壽匾，並繼續保持健康，和年輕人分享他的人生經驗。