〈台北都會〉新春團拜 朱立倫六提積善積福

2017-02-03

〔記者李雅雯、盧賢秀／綜合報導〕新北市長朱立倫帶領下，新北市政府昨天新春團拜，互道新年好。朱立倫在四分多鐘談話中提六次「積善積福」。

朱立倫說，新春團拜這天，也是所有政府開始為民服務的開工日子，希望在新的一年，大家都能夠秉持過去經常提到的「以民為本」，以企圖心、同理心、執行力、協調力為民服務，今年是金雞年，新北市府共同的願望就是「積善積福」，「有句話說『人在公門好修行』，其實各位包括我在內，有這個機緣能為民服務，我們要把握時機共同積善積福。」他說，「積善積福」就是民眾需要的事情、人民期待的事情，由政府不斷地努力解決、完成。

另外，基隆市議會昨天上午團拜，議長宋瑋莉、副議長蔡旺璉與全體議員互道恭喜，議長宋瑋莉表示，去年基隆市議會經評鑑是全國透明度第一名的議會，未來一年將再接再厲，用心認真監督市政。