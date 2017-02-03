〈台北都會〉西城元宵遊行 林默娘花車點睛
2017-02-03
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北燈節進入倒數，台北市府十一日元宵節將在西門町舉辦西城嘉年華大遊行，近一千五百遊行車隊繞境，其中八公尺高的「媽祖」林默娘花車昨亮相，採用動漫造型，台北市副市長陳景峻昨搭上吊車為林默娘點睛。
觀傳局今年和台灣漫畫家韋宗成合作，引用作品《冥戰錄》中女主角林默娘的造型製作花車，將在元宵節作為遊行隊伍壓軸。韋宗成致詞時表示，漫畫的第一幕就是在西門町裡面找到林默娘，認為漫畫、遊戲角色跟地方結合將可以提高曝光度。
然而，民眾似乎對動漫造型的林默娘不太買單；逛街民眾吳先生表示，若沒看到旁邊看板很難聯想是媽祖，更認為外表塗裝很粗糙，覺得有點恐怖。花車昨亮相後，在網路掀起話題，但普遍認為不好看，戲稱是「邪神像」，與漫畫中角色造型相差甚遠，韋宗成也在臉書開玩笑地說，「在台灣邪神史上也佔了一席之地了」。
陳景峻受訪說，今年有別於以往將燈節從花博公園搬到西門町，而西門從日治時代至今就是一個商業活動發達的地區，現在更是吸引年輕人的青年重鎮；而位於成都路的台北天后宮更是遠近馳名、守護當地，因此期待元宵節遊行可以保佑西門地區跟過往一樣發達。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
新春團拜 朱立倫六提積善積福
新北市長朱立倫帶領下，新北市政府昨天新春團拜，互道新年好。朱立倫在四分多鐘談話中提六次「積善積福」。朱立倫說，新春團拜這天，也是所有政府開始為民服務的開工日子，希望在新的一年，大家都能夠秉持過去經常提…
網友回應
熱門新聞
- 北聯幫老大 驚傳猝死家中
- 獨家》失憶18年 城市隱形人罹癌盼找回身分
- 深耕主權意識 南沙研習營增加教師梯次
- 孫翠鳳玩魔髮 大師變精靈
- 昇陽光1月營收下滑 達能成長
- 《謠言終結站》熱敷舒緩頭痛？ 專家：亂敷恐致反效果
- 西川貴教勾搭女大生 遭控射後不理
- 當藥廠門神 食藥署前稽查員被訴
- 美股弱勢 歐股跌多漲少
- 祭旅行禁令 川普：為了確保宗教自由
- 祈禱會大展毒舌 川普再酸阿諾史瓦辛格
- 台股開紅盤盛轉衰 爆1300億大量
- 啟示錄 進化論
- 李鍾碩包裝時尚 鮮明都會風
- 華視新春團拜 財神到討吉利
- 川普不確定性高 Fed按兵不動
- 沒要趕走Uber 交長：底線要合法
- 為了帶兒返鄉過年 黃美珍搶黃牛票
- 全球撻伐 川普移民禁令漸鬆綁
- 1888尺鞭炮排財字 熱鬧開工
- 台將僅存詹家姊妹力拚4強 今日賽事預告與轉播
- 從0冠到89冠 費爸歸功愛妻
- 中英對照讀新聞》Slain officer’s son gets teddy bears made out of dad’s uniform 殉職員警之子獲得用亡父制服做成的泰迪熊
- 費爸東山再起 伍茲借鏡
- 德州撲克高手也臣服 人工智慧又贏了
- 安海瑟薇復出IG 槓上川普禁令
- 自由廣場》罷工嚇得了誰？
- 自由廣場》只准拆神社 不准去蔣
- 轎車綠燈直行未禮讓 遭消防車撞上仍有錯
- 動漫節首日10.1萬人次 業績成長2成
- 自由廣場》恭喜發財 鈔票要改
- 超級盃6日開打 「愛國者」看俏
- 川普一年內下台？英賭盤生意熱
- 熱火燒出9連勝 球員參不透
- 等候就業報告 美股幾乎收平盤
- Uber10日起暫停在台營運
- 經典賽》美搶冠架勢足 投打黃金陣容
- 擔憂一例一休 元月消費信心 4年新低
- 林英傑、王豐鑫 隔16年再續「猿」
- 中資亨得利 再砸4.8億掃店面 買忠孝東路五段店面 每坪430萬創該區段新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉西城元宵遊行 林默娘花車點睛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分