〈台北都會〉西城元宵遊行 林默娘花車點睛

2017-02-03

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北燈節進入倒數，台北市府十一日元宵節將在西門町舉辦西城嘉年華大遊行，近一千五百遊行車隊繞境，其中八公尺高的「媽祖」林默娘花車昨亮相，採用動漫造型，台北市副市長陳景峻昨搭上吊車為林默娘點睛。

觀傳局今年和台灣漫畫家韋宗成合作，引用作品《冥戰錄》中女主角林默娘的造型製作花車，將在元宵節作為遊行隊伍壓軸。韋宗成致詞時表示，漫畫的第一幕就是在西門町裡面找到林默娘，認為漫畫、遊戲角色跟地方結合將可以提高曝光度。

然而，民眾似乎對動漫造型的林默娘不太買單；逛街民眾吳先生表示，若沒看到旁邊看板很難聯想是媽祖，更認為外表塗裝很粗糙，覺得有點恐怖。花車昨亮相後，在網路掀起話題，但普遍認為不好看，戲稱是「邪神像」，與漫畫中角色造型相差甚遠，韋宗成也在臉書開玩笑地說，「在台灣邪神史上也佔了一席之地了」。

陳景峻受訪說，今年有別於以往將燈節從花博公園搬到西門町，而西門從日治時代至今就是一個商業活動發達的地區，現在更是吸引年輕人的青年重鎮；而位於成都路的台北天后宮更是遠近馳名、守護當地，因此期待元宵節遊行可以保佑西門地區跟過往一樣發達。