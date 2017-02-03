〈北部〉開工衝刺 鄭文燦拚黃金建設年
2017-02-03
〔記者謝武雄、王駿杰／綜合報導〕昨天是新春開工日，桃園市政府、市議會都舉行新春團拜，市長鄭文燦、議長邱奕勝都期許今年是桃園市黃金建設年，尤其是開工日也是機場捷運試營運首日，代表桃園市已經邁入捷運城市。
鄭文燦說，機捷已經通車，綠線捷運也委外規劃、設計中，此外，棕線捷運、捷運三鶯線延伸到八德、鐵路地下化等軌道工程都有進度，加上市府推動市立圖書總館、污水下水道、河川整治、亞洲矽谷、桃園航空城、國民運動中心及體育園區等計畫，今年是桃園市黃金建設年。
邱奕勝表示，桃園市雖升格直轄市，但很多基礎建設仍落後，今年桃園市有很多大型建設要啟動，議會一定會全力配合。
另外，新竹市副市長沈慧虹昨到新竹一信、三信及合作金庫新竹分行等金融行庫進行新春團拜，再到議會及府內外各局處拜訪，並發送千個福氣紅包。
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