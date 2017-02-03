| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉開工衝刺 鄭文燦拚黃金建設年

2017-02-03

〔記者謝武雄、王駿杰／綜合報導〕昨天是新春開工日，桃園市政府、市議會都舉行新春團拜，市長鄭文燦、議長邱奕勝都期許今年是桃園市黃金建設年，尤其是開工日也是機場捷運試營運首日，代表桃園市已經邁入捷運城市。

鄭文燦說，機捷已經通車，綠線捷運也委外規劃、設計中，此外，棕線捷運、捷運三鶯線延伸到八德、鐵路地下化等軌道工程都有進度，加上市府推動市立圖書總館、污水下水道、河川整治、亞洲矽谷、桃園航空城、國民運動中心及體育園區等計畫，今年是桃園市黃金建設年。

邱奕勝表示，桃園市雖升格直轄市，但很多基礎建設仍落後，今年桃園市有很多大型建設要啟動，議會一定會全力配合。

另外，新竹市副市長沈慧虹昨到新竹一信、三信及合作金庫新竹分行等金融行庫進行新春團拜，再到議會及府內外各局處拜訪，並發送千個福氣紅包。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
避談入閣 林聰賢推文創、生醫

宜蘭縣政府昨舉辦新春團拜，出席活動的民進黨立委陳歐珀說，縣長林聰賢入閣指日可待，讓他與有榮焉。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：〈北部〉開工衝刺 鄭文燦拚黃金建設年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.