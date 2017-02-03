〈北部〉避談入閣 林聰賢推文創、生醫

2017-02-03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨舉辦新春團拜，出席活動的民進黨立委陳歐珀說，縣長林聰賢入閣指日可待，讓他與有榮焉。

林聰賢第二屆縣長任期過半，上月隨總統蔡英文出訪中南美洲友邦，被認為確定入閣，春節連假過後第一個上班日，林聰賢對此閉口不談。

陳歐珀致詞時說，自己曾是林聰賢左右手，如今「肩膀」硬了，轉往立法院為大家服務，之後，冷不防講到林入閣之事，為新春團拜增添不少話題性。針對新年新希望，林聰賢說，大步向前，打造宜蘭長照二．○計畫，推動北宜直鐵、鐵路高架等交通建設，落實「南文創、北生醫」願景；媒體詢問，有無入閣好消息？林快步離去，沒有正面回應。

此外，懸缺半年的宜蘭縣政府教育處長一職，原台北市立中正高中校長簡菲莉昨宣誓上任。