〈北部〉春節僅6天 花蓮人︰比較不塞車
2017-02-03
〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年農曆年假期只有六天，許多花蓮民眾共通的感受是「街道上比較不那麼塞車」，遊客變少了！依公路總局統計，今年蘇花公路車潮比去年減少一成至一成五，台鐵花蓮站統計也顯示，今年花蓮站上下車總人數與年假同為六天的一○四年相比，減幅約一成！
縣府︰三處景點破百萬人次
臉書「花蓮同鄉會」社團上，網友討論「今年花蓮市區感覺比較不塞車」，也有夜市攤販感覺「今年雖然人潮還是有，但感覺比去年少一些」；不過，花縣府統計今年遊客數字，包括六期重劃區東大門夜市、鯉魚潭以及六期重劃區太平洋燈會等景點，三處景點除夕至初五共六天的遊客數「加總」有破一百萬人次，比去年八十萬人次還高出二十萬人次。縣府觀光旅遊處長彭偉族說，花蓮每年過年遊客都相當多，各大飯店包括理想、翰品、捷絲旅等住房率都超過九成，南區的安通溫泉區民宿、旅館也都有八成左右住房。
而根據台鐵花蓮車站統計，今年從除夕前一天到初五共七天，花蓮站輸運旅客總人數二十五萬餘人次，其中上車旅客十二萬人次、下車旅客十三萬人次。花蓮站長賴東震說，去年農曆年假期長達九天，與今年六天比較難比較；而一○四年跟今年一樣也是六天，該年度花蓮站總輸運二十八萬餘人次，比今年多三萬人次，旅客減少約一成。
公路總局統計今年除夕到初五總計六天蘇花公路的車流量，由宜蘭蘇澳端計數，南下花蓮的車輛共六萬六七八七輛次、北上則有四萬五九六八輛次；與去年除夕到初五相比，南下共七萬一六六一輛次、北上五萬三二一三輛次，一○五年車流比今年多。
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