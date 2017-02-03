〈中部〉中市府新春團拜 林佳龍：今年拚交通

2017-02-03

〔記者張菁雅、張軒哲／台中報導〕台中市政府及陽明大樓二日上午舉行新春團拜，市長林佳龍表示，台中拚好治安後，新的一年，交通將是市政建設推動的重點；副市長林陵三則指出，台中市甫入選為世界百大旅遊城市，柳川整治之後，春節遊客人數暴增，都是台中市傲人政績。

捷運綠線電聯車將入港

市府新春團拜，在被問到新年願望時，林佳龍表示，台中在拚好治安之後，希望交通能徹底改善，捷運綠線電聯車即將進入台中港，會在市區遊行後，到達北屯機廠，象徵台中捷運時代的來臨；而捷運藍線計畫已經交通部審查通過，大台中山手線「下環」部分也編列預算，市府正推動全線一次核定；除了陸運之外，清泉崗國際機場升級為台中國際機場後，進出旅客大幅增加，台中港有國際集團投資購物中心，海空雙港帶動台中國際化，讓「貨從雙港出，客從雙港入」。

花博預算中央補足44億

林佳龍也指出，台中世界花卉博覽會在明年舉行，市府將打造台中為花園城市，總預算八十八億元，在去年五二○前，中央只核定補助三十億元，沒有達到「對半補助」的承諾，行政院長林全大年初四到台中時，表示已指示主計長補足另外十四億元，讓中央與地方各負擔四十四億元。

另外，為了讓台中治安持續維持好成績，台中市警察之友會理事長林戊坤在市府新春團拜時表示，台中市春安績效評比連續兩年拿到全國第一名，今年若再得第一，警友會將發加菜金一百萬元。

台中市議會昨天同樣舉行新春團拜，議長林士昌期許府會關係在新的一年更加和諧，市政推動順利。副議長張清照也說，過去議會與市府有合作也有競爭，大家都是為了市政在打拚，期盼未來市府積極做好建設，府會更和諧。