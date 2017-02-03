〈中部〉東石港口宮擲筊賽 研究生6聖筊贏轎車

2017-02-03

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉笨港口港口宮，農曆春節期間舉辦轎車聖筊比賽，邀信眾試手氣，勤益科技大學二十四歲研究生呂俊龍，第一輪比賽便領先擲出六個聖筊，自七名決賽參賽者中脫穎而出，奪得市價八十餘萬元轎車頭獎，他昨由阿公、父母陪同領獎，淡定地說抱持平常心擲筊，很開心。

港口宮主委張萬傳表示，逾十年來，每逢農曆春節都會舉行擲筊比賽，今年初一到初五的轎車聖杯比賽，吸引三萬多人參加，初賽就有七人因同擲出九個聖筊、晉級決賽，歷年競爭最激烈，也恭喜獲獎者。

決賽昨天上午八點半舉行，七名參賽者抽籤依序擲筊，有參賽者擲筊前默默祝禱，但仍擲出笑筊，獲頭獎的呂俊龍第一輪就擲出六個聖筊，面不改色、十分淡定，圍觀者在旁屏氣凝神，等筊杯落地才高聲歡呼，鼓掌叫好；第二輪由餘六位參賽者ＰＫ，二獎、市價六十餘萬元轎車，則由二十七歲上班族廖志鑫獲得。

住嘉縣大林鎮的呂俊龍說，因媽媽是東石人，除過年會到港口宮拜拜外，家裡也供奉一尊媽祖神像，初一在阿公等家人鼓勵下參賽，一連擲出九聖筊也十分驚訝，能獲頭獎、省下買車費很開心。

高雄人廖志鑫最後擲出三個聖筊獲二獎喜出望外，他說因外婆家在東石而到港口宮參拜，能連續擲出多個聖筊，覺得驚喜。