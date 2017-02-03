〈中部〉清境垃圾爆量 得收運3天才清淨

2017-02-03

仁愛鄉2天收60噸垃圾 清境佔一半

〔記者劉濱銓／南投報導〕春節假期結束，各單位紛紛開工上班，仁愛鄉公所清潔隊從前天就忙著收運全鄉垃圾，兩天總計收運六十噸，光清境農場地區，垃圾量就佔全鄉一半，預計今（三）日才能全數清完。

清潔隊表示，以往過年清境垃圾就很多，但今年可能是因春節天氣穩定，加上櫻花盛開才吸引眾多遊客上山走春旅遊，相較去年農曆過年，清境垃圾量約多一成，他們從前天初五就加強清運，全鄉兩天總計垃圾約六十噸，清境佔一半，垃圾量驚人。

垃圾袋有回收物 清潔隊當場拒收

此外，由於垃圾量大，民眾與業者資源垃圾分類就變得不確實，像昨天收運就發現店家在垃圾袋內還裝有寶特瓶等回收物，當場就退回拒收，約有三家業者有這樣的情況。

清潔隊說，今天將繼續總動員，每路搭配垃圾車與回收車，一共五路盼能在本週清運完畢，讓全鄉恢復往日的「清淨」，並呼籲業者與遊客配合垃圾分類與減量，共同維護風景區環境。