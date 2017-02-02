〈南部〉愛河交管 高雄燈會遇返工人車

2017-02-02

〔記者黃良傑／高雄報導〕二○一七高雄燈會藝術節活動春節起至十二日結束，許多遊客趁連假最後一天，攜家帶眷前往愛河兩岸觀賞，加上部分返回工作崗位的人潮車流，交通大隊昨在市區多處路口管制，疏導交通。

高市交管、疏導的路口，包括每日十七時至廿三時，河東路以東、七賢路以南、市中路以西、五福路以北區域內及河西路（大智路至五福路段），直到十二日才解除。

即起至四日，每天廿時至廿四時，以及十一日廿二時至十二日凌晨二時，鼓山區哨船街、蓮海路管制汽機車通行，為避免造成當地居民不便，管制期間憑住戶通行證出入，管制地點在臨海二路與濱海一路口。其餘時段視人、車潮狀況，彈性實施交通管制。