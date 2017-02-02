〈南部〉鹿耳門天后宮四季籤 抽出中上籤
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市安南區鹿耳門天后宮，每年農曆大年初五早上吉時跋出「四季籤」（公籤），預測國家、社會今年四季時序運轉時勢，昨天所跋的四季籤，整體籤運屬中上籤。
冬籤創紀錄 第卅六籤才定籤
尤其冬籤創紀錄，於第卅六籤才得定籤，其籤詩「君問中間此言因，看看祿馬拱前程；若得貴人多得利，和合自有兩分明。」廟方解讀意即強調和合，不要朝野互鬥。
已知台灣各處所跋出的國運籤，台北大龍峒保安宮、彰化南瑤宮屬中上籤，新北蘆洲湧蓮寺是大吉運勢，大甲鎮瀾宮則是凶中帶吉的中籤，南鯤鯓代天府跋出下籤，各地籤詩不盡然相同。
鹿耳門天后宮表示，今年抽中的春籤暗示，現狀或許還有著一些阻礙或猶豫，但堅持下去，將會雲開見月；夏籤象徵過去之事就讓它過去，不忘前塵，無助於事；秋季對於所求的事情不用費心求神，屆年底之時自會分明；冬季自助人助，齊心同力必有好結果，整體籤運屬中上籤。
值得一提的是，籤筒總支數為六十支籤，冬籤所抽的卅五支籤都不適，直抽到第卅六支籤才連續三聖筊，創新紀錄。
因關心今年運勢，民眾團團圍住跋籤現場，由南市都發局長吳欣修、文化局方敏華科長、市商會理事長林士傑、佳里區扶輪社長周文雄等，分別擔任春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官，現場高潮迭起，歷時五十多分鐘擲筊才完成。
鹿耳門媽「欽定 」籤詩內容，春籤「客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。」夏籤 「病中若得苦心勞，到底完全總未遭；去後不須回頭問，心中事務盡消磨。」秋籤 「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何。」冬籤 「君問中間此言因，看看祿馬拱前程；若得貴人多得利，和合自有兩分明。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
二○一七高雄燈會藝術節活動春節起至十二日結束，許多遊客趁連假最後一天，攜家帶眷前往愛河兩岸觀賞，加上部分返回工作崗位的人潮車流，交通大隊昨在市區多處路口管制，疏導交通。高市交管、疏導的路口，包括每日十…
- 涉與美有關叛國罪 俄逮3網路安全專家
- 聯合國秘書長籲川普盡速解除旅行禁令
- 熊本熊領銜開幕 動漫節今起跑
- 問鼎百里侯 立委勤拜年試水溫
- 企鵝雪地散步不稀奇 來看山羊散步吧
- 張凱貞「睡著了」 雙打首輪掰
- 反制中國限韓令 南韓拒發「孔子」簽證
- 中途下車驚喜更多─北印度私房景點大公開
- 看10分鐘夜景... 奧迪疑遭「炮擊」起火
- 電腦問題解決 阿姆斯特丹機場恢復運作
- 新政府不確定性 美聯準會未提升息方向
- Wali放天燈 闖關拿好禮
- 移民禁令是否違憲 美國吵翻天
- SBL年度MVP 周儀翔呼聲高
- 自由廣場》同婚法案超前立法 後患無窮
- 帝國之子時完 炯植傳約滿走人
- 許基宏「不想再受傷」
- 妻小被爆領乾薪 重創費雍總統路
- 自由談》一首情歌給台灣
- Apple Pay 來了 首波與7家銀行合作
- 探子迷途警送回 獨居嬤噙淚感恩
- 女嬰窒息救不回 母傷心哭倒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Wu draws fire over gay marriage ideas
- 右腳掌傷未癒 大谷不投球
- 一家5口終極縱走 困高山待援
- 懸賞萬元！ 全民抓詐騙車手
- 微熟男 星野源 大谷亮平 藤岡靛 最夠味
- 開工薪情苦 6成4上班族想要兼差
- 興農八壯士重生 林其緯：這是好事
- 上戶彩暴瘦上工 離婚讀秒
- 終極路線挑戰大 至少要走10天
- 隋棠新春報喜 曬女兒拜晚年
- 21歲獅代力量 先發投手卡位戰
- 自由廣場》憑什麼資格抽「國運籤」？
- 川普提名保守派大法官 民主黨嗆堵
- 美參院通過提勒森國務卿任命案
- 歐洲理事會主席︰川普新政 禍害歐洲
- 「跟你爸一樣愛狡辯」導師責罵學生判罰3000
- 以為警察春節放假 當街變賣盜伐紅檜
- 【年後開工】 修身大作戰 塑身衣出動
標題：〈南部〉鹿耳門天后宮四季籤 抽出中上籤
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email