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〈南部〉鹿耳門天后宮四季籤 抽出中上籤

2017-02-02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市安南區鹿耳門天后宮，每年農曆大年初五早上吉時跋出「四季籤」（公籤），預測國家、社會今年四季時序運轉時勢，昨天所跋的四季籤，整體籤運屬中上籤。

冬籤創紀錄 第卅六籤才定籤

尤其冬籤創紀錄，於第卅六籤才得定籤，其籤詩「君問中間此言因，看看祿馬拱前程；若得貴人多得利，和合自有兩分明。」廟方解讀意即強調和合，不要朝野互鬥。

已知台灣各處所跋出的國運籤，台北大龍峒保安宮、彰化南瑤宮屬中上籤，新北蘆洲湧蓮寺是大吉運勢，大甲鎮瀾宮則是凶中帶吉的中籤，南鯤鯓代天府跋出下籤，各地籤詩不盡然相同。

鹿耳門天后宮表示，今年抽中的春籤暗示，現狀或許還有著一些阻礙或猶豫，但堅持下去，將會雲開見月；夏籤象徵過去之事就讓它過去，不忘前塵，無助於事；秋季對於所求的事情不用費心求神，屆年底之時自會分明；冬季自助人助，齊心同力必有好結果，整體籤運屬中上籤。

值得一提的是，籤筒總支數為六十支籤，冬籤所抽的卅五支籤都不適，直抽到第卅六支籤才連續三聖筊，創新紀錄。

因關心今年運勢，民眾團團圍住跋籤現場，由南市都發局長吳欣修、文化局方敏華科長、市商會理事長林士傑、佳里區扶輪社長周文雄等，分別擔任春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官，現場高潮迭起，歷時五十多分鐘擲筊才完成。

鹿耳門媽「欽定 」籤詩內容，春籤「客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。」夏籤 「病中若得苦心勞，到底完全總未遭；去後不須回頭問，心中事務盡消磨。」秋籤 「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何。」冬籤 「君問中間此言因，看看祿馬拱前程；若得貴人多得利，和合自有兩分明。」

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  • 台南市安南區鹿耳門天后宮大年初五跋出「四季籤」。（記者洪瑞琴攝）

    台南市安南區鹿耳門天后宮大年初五跋出「四季籤」。（記者洪瑞琴攝）

  • 鹿耳門天后宮冬籤創紀錄，第36籤才定籤。（記者洪瑞琴攝）

    鹿耳門天后宮冬籤創紀錄，第36籤才定籤。（記者洪瑞琴攝）

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