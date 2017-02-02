〈南部〉路竹走春發紅包 菊姐訪王金平
2017-02-02
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊昨至路竹區分送雞年開運紅包時，公開感謝前立法院長王金平長期力挺高雄及任內對府院關係和諧的貢獻，隨後率幕僚拜訪王金平，輕鬆聊國事、地方事。
陳菊昨陸續前往茄萣、路竹、前鎮、鳳山、小港等區分送雞年開運紅包，大批民眾排隊討吉利；因為路竹是前立法院長王金平故鄉，她在路竹一甲觀音亭參拜時，特別公開向王金平致謝。
陳菊說，她對王金平院長很尊重，很感謝王院長支持高雄基層建設，也感謝王院長任內對府院和諧做出的貢獻。
王金平在立法院長任內，陳菊幾乎每年農曆年都會專程拜訪，昨天是王卸任院長後第一個農曆年，陳菊一樣專程造訪，也凸顯兩人跨黨派深厚情誼，但基於尊重，陳菊訪王行程並未公開。
陳菊是在一甲觀音亭（王金平住家旁）參拜時，告訴鄉親她對王院長的感謝，並提到前兩回高雄市長選舉時，她在路竹區都獲得近六十七％的支持，很感謝鄉親相挺，也會努力建設路竹。
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