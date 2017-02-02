| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉收假囉！ 花蓮車站擠爆

2017-02-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕昨天初五是年假最後一天，花蓮許多返鄉民眾準備北返工作崗位，台鐵花蓮車站下午開始湧入人潮，車站大廳擠滿人，民眾提著大包小包行李擠火車，花蓮站長賴東震說，今年年假比去年短，六天花蓮進出站旅客達到二十五萬多人次，初四、初五這兩天單日都有四萬多人次上下車。

花蓮站指出，六天連續假期總共疏運二十五萬多人次旅客，其中小年夜、除夕返鄉旅客單日都有三萬多人次，光是在花蓮站下車旅客就有兩萬人次，而最尖峰出現在初二，當天上下車人次達到四萬一千多人次；初四、初五收假前每天也都有四萬多人次，不過與一○四年同樣年假六天比較，今年收假前旅客有稍微下降，前年初四有四萬七千人次上下車。

台鐵在春節連續假期，從上月二十五日到二月二日，東部幹線（含南迴線）加開自強號一四六列、莒光號四十五列、復興號及區間車六十三列，共計二五四列次疏運旅客。

廣告
  • 昨天初五是年假最後一天，花蓮許多返鄉民眾準備北返工作崗位，台鐵花蓮車站下午開始湧入人潮，車站大廳擠滿人。（記者王錦義攝）

    昨天初五是年假最後一天，花蓮許多返鄉民眾準備北返工作崗位，台鐵花蓮車站下午開始湧入人潮，車站大廳擠滿人。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
〈松山霞海城隍廟〉抽財運「下下籤」 今年恐不景氣

昨天是農曆初五開工日，台北市松山霞海城隍廟擇定吉時八點半，以傳統祭典儀式請五路財神下凡開工帶財氣，並照往例抽出丁酉年「台灣國家經濟財運籤」；…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：〈北部〉收假囉！ 花蓮車站擠爆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月2日‧星期四‧丁酉年正月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.