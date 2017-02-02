〈北部〉收假囉！ 花蓮車站擠爆

2017-02-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕昨天初五是年假最後一天，花蓮許多返鄉民眾準備北返工作崗位，台鐵花蓮車站下午開始湧入人潮，車站大廳擠滿人，民眾提著大包小包行李擠火車，花蓮站長賴東震說，今年年假比去年短，六天花蓮進出站旅客達到二十五萬多人次，初四、初五這兩天單日都有四萬多人次上下車。

花蓮站指出，六天連續假期總共疏運二十五萬多人次旅客，其中小年夜、除夕返鄉旅客單日都有三萬多人次，光是在花蓮站下車旅客就有兩萬人次，而最尖峰出現在初二，當天上下車人次達到四萬一千多人次；初四、初五收假前每天也都有四萬多人次，不過與一○四年同樣年假六天比較，今年收假前旅客有稍微下降，前年初四有四萬七千人次上下車。

台鐵在春節連續假期，從上月二十五日到二月二日，東部幹線（含南迴線）加開自強號一四六列、莒光號四十五列、復興號及區間車六十三列，共計二五四列次疏運旅客。