〈北部〉三創吸走人潮？ 光華商場業績直直落

2017-02-02

市場處：沒聽說業績因此掉下來

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市光華商場業者自去年中開始，陸續反映業績不佳，直到今年初仍未見起色。為了拚經濟，光華商場昨舉辦開市活動，期許業績成長。光華商場發展協會理事長李秀雲說，經濟不景氣且三創成立後吸走人潮，造成買氣下滑。不過，北市產發局市場處主秘王夢龍表示，沒聽說商場業績因此掉下來。

光華商場昨舉辦開市活動，擊鼓表演震天響，搭配舞龍舞獅精彩表演，現場並發放一六八個限量紅包，民眾參與踴躍、氣氛熱鬧。

舉辦開市活動 大送168個限量紅包

商場熱鬧開市，買氣卻不如以往，李秀雲表示，這幾年經濟不景氣，加上三創開幕後，舉辦新遊戲試玩等行銷活動，吸引人潮，造成光華商場買氣受影響。市議員簡舒培也表示，蘋果等大型廠商原選在光華商場舉辦活動，現都移到三創舉辦，造成光華商場人潮減少。

對此，王夢龍訝異說，沒有聽說這樣的訊息。不過，他坦言，自去年中開始，光華商場就有業者陸續反映，業績不好，並不清楚其中緣由，但會持續觀察了解。

三創：以「商圈共榮」方式經營

光華商場為全台最大的3C產品零售市場，王夢龍表示，未來會把擴增實境與虛擬實境，列為發展重點，引進商機。不過，王夢龍也指出困難點，現階段商場業者仍著重發展硬體，還在觀望是否發展軟體。

被外界視為光華商場競爭者的三創則大喊委屈說，三創是以「商圈共榮」的方式經營，希望帶入更多人潮，並帶動商圈發展。