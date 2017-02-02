〈北部〉開工送愛 企業捐「百萬大紅包」
2017-02-02
〔記者李容萍／桃園報導〕好大的紅包！
堉舜國際文化員工募集整年「零錢捐」
長期推動扶幼工作的桃園家庭扶助中心，大年初五收到堉舜國際文化公司全體員工募集一整年的員工每日「零錢捐」，經統計「愛心豬公撲滿」共有六十五萬餘元，再由公司加碼至一○六萬元捐贈桃園家扶中心，期盼幫助更多弱勢孩童改善學習環境，這也是堉舜公司第十二個年頭於開工日捐款給家扶。
愛心豬公撲滿65萬 公司加碼至106萬
以研發幼兒學習教材為主的堉舜公司，自民國九十五年起，在公司各樓層擺放「愛心豬公」存錢筒，供員工自由隨手樂捐，再於年初開工日新春團拜舉辦「破豬公」儀式，將一整年成果，由公司加碼補足當年的民國年份後，再捐給桃園家扶中心，希望拋磚引玉，助弱勢孩童就學。
開工日捐款給家扶 12年不間斷
堉舜總經理朱政愷表示，從小對孩童表現足夠的關懷、鼓勵和愛，在這樣環境下長大的孩子，未來無論在哪個領域打拚、在哪個階層奮鬥，都會感到安心和信心，該公司在穩定營運之餘，號召員工一起幫助孩童在學習路上給予最大的支持，每年開工日的捐款儀式已成為全體員工最期待的公益活動。
在年假結束的前夕，能收到這麼一張大支票，桃園家扶中心主任張伏杉感謝堉舜員工多年來的愛心，讓家扶的孩子們感染正向且樂觀積極的態度， 期盼有更多暖心企業也能為家扶中心的孩子伸出援手、打造更光明的未來。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
〈松山霞海城隍廟〉抽財運「下下籤」 今年恐不景氣
昨天是農曆初五開工日，台北市松山霞海城隍廟擇定吉時八點半，以傳統祭典儀式請五路財神下凡開工帶財氣，並照往例抽出丁酉年「台灣國家經濟財運籤」；…
網友回應
熱門新聞
- 涉與美有關叛國罪 俄逮3網路安全專家
- 聯合國秘書長籲川普盡速解除旅行禁令
- 司改國是會議 審檢辯代表1/2票選
- 自由廣場》（北社評論）國家通訊社中央社 應該更積極
- 讓媒體猜到最後一刻 川普大玩提名秀
- 收假啦 國五北返塞滿車
- 放電功一流 李鍾碩&朴海鎮超帥撕漫男
- 都曾待工地謀生 鼓鼓認親李英宏
- 自由廣場》憑什麼資格抽「國運籤」？
- 警告伊朗 川普國安顧問不忘罵歐巴馬
- 電腦問題解決 阿姆斯特丹機場恢復運作
- 我住飯店你付錢！ 夫妻當假賣家行騙
- 瀕絕露脊鼠海豚 石門擱淺死亡
- 老人防跌鈣重要 平常多散步練肌力
- 林昶佐：台灣獎學金 助西藏難民
- 台日賽獲薦 陳傑憲心情負轉正
- 移民禁令能反恐？逾半美國人不信
- 金雞迎紅盤 就怕黑天鵝來亂
- 蔡正元抹綠高士神社 村民：馬政府時就有
- 熊本熊領銜開幕 動漫節今起跑
- MINI第2代Countryman英國鄉間試駕 時尚潮車全新進化
- 自由廣場》報告總統，張上校事件的背後…
- Uber違法 最快今勒令歇業
- 春夏彩妝 雙頰自然光采
- 〈國際現場〉賓士自駕車與Uber合作
- 杜特蒂令軍隊 清洗警界無賴
- 黃美瑛掌公平會 修法增搜索扣押權
- 紀梵希 甜美女人味
- 洋將比一比 布拉最具主宰力
- 超越美國 台灣列「最自由」國家
- 《健康充電站》大腸癌醫學講座
- 吳福洋襪子故事館 「搖」出襪子
- 面對紅潮 林孝平：台灣半導體產業聚落獨步全球
- 妻小被爆領乾薪 重創費雍總統路
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 柴山獼猴搶背包 女山友墜崖骨折
- 自由談》一首情歌給台灣
- 魏德聖初五開工 街頭送甜頭
- 懸賞萬元！ 全民抓詐騙車手
- 群獅開工 省話阿福不見了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉開工送愛 企業捐「百萬大紅包」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分