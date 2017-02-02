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〈北部〉開工送愛 企業捐「百萬大紅包」

2017-02-02

〔記者李容萍／桃園報導〕好大的紅包！

堉舜國際文化員工募集整年「零錢捐」

長期推動扶幼工作的桃園家庭扶助中心，大年初五收到堉舜國際文化公司全體員工募集一整年的員工每日「零錢捐」，經統計「愛心豬公撲滿」共有六十五萬餘元，再由公司加碼至一○六萬元捐贈桃園家扶中心，期盼幫助更多弱勢孩童改善學習環境，這也是堉舜公司第十二個年頭於開工日捐款給家扶。

愛心豬公撲滿65萬 公司加碼至106萬

以研發幼兒學習教材為主的堉舜公司，自民國九十五年起，在公司各樓層擺放「愛心豬公」存錢筒，供員工自由隨手樂捐，再於年初開工日新春團拜舉辦「破豬公」儀式，將一整年成果，由公司加碼補足當年的民國年份後，再捐給桃園家扶中心，希望拋磚引玉，助弱勢孩童就學。

開工日捐款給家扶 12年不間斷

堉舜總經理朱政愷表示，從小對孩童表現足夠的關懷、鼓勵和愛，在這樣環境下長大的孩子，未來無論在哪個領域打拚、在哪個階層奮鬥，都會感到安心和信心，該公司在穩定營運之餘，號召員工一起幫助孩童在學習路上給予最大的支持，每年開工日的捐款儀式已成為全體員工最期待的公益活動。

在年假結束的前夕，能收到這麼一張大支票，桃園家扶中心主任張伏杉感謝堉舜員工多年來的愛心，讓家扶的孩子們感染正向且樂觀積極的態度， 期盼有更多暖心企業也能為家扶中心的孩子伸出援手、打造更光明的未來。

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  • 堉舜經理陳承欽（右）代表捐贈愛心大豬公給桃園家扶中心主任張伏杉。 （記者李容萍攝）

    堉舜經理陳承欽（右）代表捐贈愛心大豬公給桃園家扶中心主任張伏杉。 （記者李容萍攝）

  • 堉舜總經理朱政愷（左）代表捐贈一○六萬元的大支票給桃園家扶中心主任張伏杉。（記者李容萍攝）

    堉舜總經理朱政愷（左）代表捐贈一○六萬元的大支票給桃園家扶中心主任張伏杉。（記者李容萍攝）

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