〈中部〉中台灣元宵燈會 主燈金「鳳」先亮相
2017-02-02
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市舉辦「中台灣元宵燈會」正積極組燈，市府觀光旅遊局指出，今年燈會採雙主燈型式，昨日金色的吉「鳳」組裝完成先亮相，粉紅「凰」預計今天就定位，四日晚將試燈，五日正式登場，在台中公園及港區藝術中心展至十九日。
二○一七中台灣元宵燈會主題「吉年花開」結合「吉（雞）年」及「二○一八台中世界花博」意象，觀旅局指出，將各在兩展場架設十二公尺高的百鳥之王主燈，其中台中公園為黃色系、象徵雄性的「鳳」，清水則是粉紅色系、象徵雌性的「凰」。
燈會期間每晚七點至十點，每個整點均有「鳳凰花開」主燈秀，除有繽紛的燈光效果，為呼應花博，還會搭配結合花香煙霧及鳳凰舞者隨著主燈起舞，讓賞燈民眾一次體驗視覺、聽覺與嗅覺。
台中公園的主燈在昨日下午初步組裝完成，金色的吉「鳳」亮相，吸引不少遊客搶先拍照留念。觀旅局指出，台中公園日月湖還將展出湖上花燈，讓民眾感受燈影倒映湖面。
另配合元宵民間提燈，市府設計雙面印刷的小提燈，兩面呈現不同色系，小朋友可DIY組裝成公雞或母雞，小提燈自五日至十一日，每日下午六點起在燈會現場免費發放。
此外，雙主燈會場各有開幕晚會、元宵晚會及每週六、日的主題表演，邀請藝人表演，日本鳥取縣及青森縣也派出太鼓及青森傳統樂器表演團隊共襄盛舉。
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